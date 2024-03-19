Japonya Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Japonya Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı

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Japonya Merkez Bankası büyük şirketlerdeki 33 yılın en yüksek seviyesindeki ücret artışları sonrasında radikal bir hamlede bulundu. BoJ olarak bilinen banka, 2016'da başladığı negatif faiz politikasını sonlandırarak faiz artırımına gitti. Bu karar ile birlikte dünyada negatif faiz uygulayan ülke kalmadı.

19.03.2024 09:23  Güncelleme: 10:12
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Japonya Merkez Bankası (BoJ) büyük şirketlerdeki önemli ücret artışlarının ardından 2016'da başladığı negatif faiz politikasına son verme kararı aldı.

NEGATİF FAİZ POLİTİKASINI TERK EDEN SON BANKA

BoJ'dan iki günlük para politikası toplantısının ardından yapılan açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının yüzde eksi 0,1'den yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığına yükseltme kararı alındığı belirtildi. Böylece, BoJ, 17 yıl sonra yaptığı ilk faiz artırımıyla, dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında negatif faiz politikasını terk eden son banka oldu. BoJ, negatif faiz politikasına (finansal kuruluşların merkez bankasına yatırdıkları belirli fazla rezervlere eksi 0,1 faiz ödenmesi) ilk olarak 2016 yılında deflasyonla mücadele kapsamında başlamıştı. Banka, negatif faiz politikasına son vermenin yanında, 10 yıllık Japon devlet tahvillerine ilişkin getiri eğrisi kontrolünü de sona erdirdi. BoJ, tahvil alımlarına devam edecek, şirket tahvili ve benzeri varlıklarda alımlar 1 yıl içinde sonlanacak.

ULTRA GEVŞEK PARA POLİTİKASINI SÜRDÜRMÜŞLERDİ

Dünyanın önde gelen merkez bankalarından ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) salgın sonrasında rekor seviyelere yükselen enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına giderken, BoJ ise ekonomik büyümeyi canlandırmak için ultra gevşek para politikasını sürdürdü. BoJ, güçlü ücret artışını, yıllardır sürdürdüğü aşırı gevşek para politikasından düzenli bir şekilde uzaklaşmanın koşulu haline getirmişti. Ülkede bu sene 33 yılın en yüksek seviyesindeki ücret artışları, BoJ'a negatif faiz oranlarını sonlandırmak için hareket alanı sağlayacağı beklentilerini artırmıştı.

SON FAİZ ARTIŞI 2007 YILINDA

Japonya'da bugüne kadar yapılan son faiz artışı 2007 yılına dayanıyor. Diğer önde gelen sanayileşmiş ülkelerin aksine Japonya uzun süredir enflasyondaki artışın yavaşlaması anlamına gelen dezenflasyonla mücadele ediyor. BoJ'un agresif bir şekilde gevşetilen para politikası, yenin değerinin hızla düşmesine katkıda bulunurken, bunun sonuçları ülkede hane halkını olumsuz etkiledi. Bankanın negatif faizlerden çıkışı sadece şirketleri ve hane halklarını değil, aynı zamanda küresel para akışını da etkilemesi bekleniyor.

Japonya Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Japonya Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı - Son Dakika

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