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Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu - Son Dakika
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Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, getiri eğrisi kontrolü rejiminde de değişikliğe gitmedi. Banka, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizini yüzde 1 seviyesinde tutmak için gerektiği kadar Japon tahvili alacağı taahhüdünde bulunurken, sınırsız miktarda devlet tahvili ve borsa yatırım fonları (ETF) ile Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi. Banka, yüksek belirsizlikler nedeniyle parasal gevşemeye devam edeceğini ve ekonomik aktivite ile finansal koşulları yakından takip edeceğini vurguladı. BoJ'un enflasyon hedefine ulaşana kadar parasal genişlemenin süreceği belirtildi.

Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
23.01.2024 - 09:05,
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Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, getiri eğrisi kontrolü rejiminde de değişikliğe gitmedi.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de tutarken, oy birliğiyle alınan kararla getiri eğrisi kontrolü rejiminde de değişikliğe gidilmedi.

Politika metninde, bankanın Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizini yüzde 1 seviyesinde tutmak için gerektiği kadar Japon tahvili alacağı taahhüdünde bulunulurken, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına da devam edeceği bildirildi.

Yurt içi ve yurt dışındaki yüksek belirsizlikler nedeniyle bankanın parasal gevşemeye devam edeceği kaydedilen metinde, ekonomik aktivite ve finansal koşulların da yakından takip edileceği ifade edildi.

Metinde, bankanın ücret artışlarındaki katkılarla sürdürülebilir ve yönetilebilir bir şekilde yüzde 2 enflasyon seviyesinde fiyat istikrarını hedeflediği vurgulandı.

BoJ'un miktarsal ve nitelikli parasal gevşemeye getiri eğrisiyle birlikte devam edeceği aktarılan metinde, parasal tabanda enflasyon hedefine ulaşana kadar genişlemenin süreceği bildirildi.

Bankanın enflasyon tahminleri değişmedi

BoJ, bu toplantıda ekonomiye ilişkin projeksiyonlarını da açıkladı.

Buna göre, BoJ üyelerinin 2023 yılı için büyüme beklentisi medyanı yüzde 2'den yüzde 1,8'e gerilerken, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve TÜFE'deki artış beklentileri sırasıyla yüzde 2,8 ve 3,8'le değişim göstermedi.

Büyüme tahmini 2024 için yüzde 1'den yüzde 1,2'ye çıkarken, bu yıl enflasyonun yüzde 1,9 olacağı yönündeki öngörü sabit kaldı.

BoJ üyeleri, 2025 için büyümenin yüzde 1 olacağı ve TÜFE'nin yüzde 1,9 artacağı tahminini değiştirmezken, çekirdek TÜFE'deki artış beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıktı.

Kaynak: AA
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