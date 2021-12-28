Jeep'e GearJunkie'den iki ödül birden

Jeep, GearJunkie tarafından her yıl düzenlenen "Yılın Macera Aracı" ödüllerinde iki farklı modeliyle ödül aldı.

Tofaş açıklamasına göre, GearJunkie'nin "Yılın Macera Aracı" değerlendirmesinde Jeep Wrangler'ın elektrikli versiyonu Wrangler 4xe ve markanın tarihindeki en önemli modellerinden bir diğeri olan Grand Cherokee ödüllendirildi.

Wrangler 4xe, 380 HP güç ve 637 Nm tork üreten şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemi ile 45 kilometreye varan tamamen elektrikli sürüş menzili, üstün off-road becerileri, etkileyici güç ve yüksek tork değerleri sunan sessiz güç-aktarma sistemiyle "GearJunkie" editörlerinin gönlünü kazanarak, "En İyi 4x4" seçildi.

"En İyi SUV" ödülünü kazanan beşinci nesil Grand Cherokee ise "Grand Cherokee L" ile ilk kez üç sıra koltuk seçeneği sunmasının yanında, gelişmiş yeteneği ve konforu ile GearJunkie editörlerini etkiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GearJunkie editörü Bryon Dorr, Jeep Wrangler 4xe'ye ilişkin, "Bu şarj edilebilir hibrit model, üstün arazi becerilerine sahip bir Jeep ve yüksek torklu elektrikli sürüş özelliğiyle arazide çok eğlenceli" sözleriyle yorumladı. Yeni Grand Cherokee'nin ise her donanım seviyesini, V6 ve V8 motor seçenekleriyle ayrıca iki ve üç koltuk sırasına sahip tüm versiyonlarıyla deneyimlediklerini aktaran Dorr "İki modelle de römork çektik, virajlı dağ yollarında en sert sürüşü ve elbette offroad parkurlarını deneyimledik. Jeep Grand Cherokee'nin ve Wrangler 4xe'nin maceraya hazır olduğunu söylemeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Jeep Kuzey Amerika Başkanı Jim Morrison ise, "Bu ödüller, elektrikli Wrangler 4xe ve Grand Cherokee'nin neden bu kadar çok sevildiğini açıklıyor. Her iki model de efsanevi Jeep performansını ve markaya özgü maceracı ruhu en iyi şekilde sunan, sınıfının en iyi 4x4 SUV'leri." değerlendirmesinde bulundu.