Jet Yakıtında Tedarik Alarmı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jet Yakıtında Tedarik Alarmı

14.04.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, jet yakıtı tedarikinde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle endişe duyuyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, yakın zamanda jet yakıtı tedarik zincirinde aksaklıklar yaşanabileceğini ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) üç hafta içinde jet yakıtı tedarikinde kıtlık yaşanabileceği uyarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şu anda AB'de jet yakıtı sıkıntısı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ifade eden Itkonen, "Ancak yakın gelecekte özellikle jet yakıtı konusunda tedarik sorunları yaşanabilir." dedi. Itkonen, üye ülkelerin sektörle çok yakın koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Geçen hafta yapılan toplantıda AB rafinerilerinde ham petrol tedarikinin istikrarlı olduğunun ve ek stok salımına gerek olmadığının teyit edildiğini vurgulayan Itkonen, "Ancak jet yakıtı durumuna gelince, bu şu anda birincil endişemiz olmaya devam ediyor." diye konuştu.

AB'de rafinerilerin jet yakıtı tüketiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığına işaret eden Itkonen, geri kalan jet yakıtı ihtiyacının ithalata bağımlı olduğunu anımsattı.

Itkonen, durum hakkında gerçek zamanlı bilgi toplamaya ve koordinasyonu sağlamaya odaklandıklarını belirterek, bu kapsamda haftalık petrol ve doğal gaz koordinasyon grubu toplantıları düzenlediklerini, rafineri kapasitesi ve alternatif ithalat yolları konusunda bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Jet yakıtı fiyatları rekor seviyeye ulaştı

Geçen hafta, ACI Europe, Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının tamamen açılmaması halinde Avrupa havalimanlarının üç hafta içinde jet yakıtı kısıtıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Arz kısıtları nedeniyle Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları, savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artarak rekor seviyelere çıktı.

Özellikle Avrupa gibi Basra Körfezi'nden jet yakıtı arzına büyük ölçüde bağımlı bölgeler, tedarik aksaklıkları karşısında en kırılgan bölgeler arasında yer alıyor.

Söz konusu arzın kesilmesi nedeniyle İtalya'daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilirken bazı hava yolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Jet Yakıtında Tedarik Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 18:27:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Jet Yakıtında Tedarik Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.