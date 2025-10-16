Johnson & Johnson'a Bebek Pudrası Davası - Son Dakika
Ekonomi

Johnson & Johnson'a Bebek Pudrası Davası

Johnson & Johnson\'a Bebek Pudrası Davası
16.10.2025 16:22
Johnson & Johnson, asbest içeren bebek pudrası nedeniyle İngiltere'de 3 bin kişiye dava açıldı.

ABD merkezli Johnson & Johnson şirketi, bebek pudrasında kanser riski oluşturan asbest bulunduğu iddiasıyla İngiltere'de 3 binden fazla kişi tarafından dava edildi.

BEBEK PUDRASINDA "ASBEST" İDDİASINA DAVA

Davacılar, şirketin asbestle kirlenmiş talk pudrasını bilerek sattığını ve bunun kansere yol açtığını iddia ederek, Londra Yüksek Mahkemesinde dava açtı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, KP Law tarafından açılan davada, Johnson & Johnson ve 2023'te bu şirketten ayrılan Kenvue UK, 1965-2023 arasında yumurtalık kanseri ve mezotelyomaya (akciğer zarı kanseri) neden olduğu iddia edilen ürünleri satmakla suçlanıyor.

Davacılara göre, Johnson & Johnson'ın bebek pudrası asbest dahil kanserojen lifler içeriyordu ve şirket bu riski on yıllar boyunca tüketicilerden gizledi. Kenvue'den yapılan açıklamada ise söz konusu bebek pudrasının "asbest içermediğini ve kansere neden olmadığı" savunuldu.

ŞİRKET, ABD'DE 966 MİLYON DOLAR TAZMİNATA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Şirket geçen hafta Kaliforniya'da mezotelyoma nedeniyle hayatını kaybeden bir kadının ailesine 966 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti. Bu, şirkete karşı verilen en yüksek tazminat kararlarından biri olarak kayıtlara geçti. Johnson & Johnson, ABD'de de talk bazlı ürünlerini kullandıktan sonra kansere yakalandıklarını öne süren çok sayıda kişinin benzer davalarıyla karşı karşıya.

Şirket, 2020'de ABD'de ve 2023'te ise dünya genelinde talk bazlı bebek pudrasının satışını durdurmuş ve ürün formülünü mısır nişastası bazlı versiyona dönüştürmüştü.

Kaynak: AA

