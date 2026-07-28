Johnson & Johnson'dan 5,5 Milyar Dolarlık Uzlaşma - Son Dakika
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Johnson & Johnson'dan 5,5 Milyar Dolarlık Uzlaşma

Johnson & Johnson\'dan 5,5 Milyar Dolarlık Uzlaşma
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Şirket, bebek pudrası davaları için 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdü önerdi.

ABD'de sağlık alanında faaliyet gösteren Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan davaların büyük bölümünü sonuçlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdü içeren bir uzlaşma önerisinde bulunduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Johnson & Johnson, federal ve eyalet mahkemelerinde devam eden ve yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri kaynaklı talebi kapsayan talk davalarının kapsamlı şekilde çözümlenmesi için davacıları temsil eden hukuk bürolarıyla anlaşmaya vardı.

Önerilen uzlaşmanın yürürlüğe girmesinin, diğer koşulların yanı sıra kalan taleplerin en az yüzde 95'ini temsil eden davacıların sürece katılmasına bağlı olduğu bildirildi.

Söz konusu uzlaşma, mahkemenin şirket lehine verdiği kararın yanı sıra davacı tarafın, Johnson & Johnson'ın talk ürünlerinin herhangi bir davacıda yumurtalık kanserine yol açtığını kanıtlayamadığını kabul etmesinin ardından geldi.

Anlaşma kapsamında Johnson & Johnson toplam 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdünde bulunurken, ilk ödemenin 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar olarak yapılması, 2028 yılından önce ise ek bir ödeme yapılmaması öngörülüyor.

Bu adımla, şirket aleyhine yaklaşık 15 yıldır devam eden davaların nihai olarak sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Johnson & Johnson, küresel ürün portföyünü değerlendirmesi kapsamında 2023 yılında talk bazlı "Johnson's Baby" pudrasının dünya genelindeki satışını durdurmuştu.

Şirket, araştırmaların talkın güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere yol açmadığını gösterdiğini savunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Johnson & Johnson'dan 5,5 Milyar Dolarlık Uzlaşma - Son Dakika

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