JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek

TCMB Para Politikası Kurulu'nun dün yaptığı toplantıda piyasadaki oynaklığı görmezden gelerek beklentiler doğrultusunda politika faizini 100 baz puan indirdiğini işaret eden JP Morgan, TCMB'nin yeni bir faiz indiriminin de sinyalini verdiğini savundu.

"GÜÇLÜ BİR ENFLASYON ATALETİ OLUŞTURMASINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

"Merkez Bankası bir kez daha enflasyonda son dönemde yaşanan yükselişin arkasında arz taraflı 'geçici' faktörlerin olduğunu savunarak, politika faizini 100 baz indirerek yüzde 15'e çekti" ifadelerini kullanan JPMorgan, "Bu bizim beklentilerimize ve piyasanın ortak görüşüne paralel bir adım oldu. Fiyat baskısının yüksek, yıllık enflasyonun artışta, iç talebin güçlü ve politika kredibilitesinin kötü olduğu ortamda ciddi parasal gevşeme görmek ilginç oldu. TCMB'nin bu kararının talep öncülüğündeki fiyat baskılarının zayıf bir lira yolu yolu yeni maliyet temelli baskılara yol açmasından ve daha güçlü enflasyon bekleyişleri yolu ile güçlü bir enflasyon ataleti oluşturmasından endişe ediyoruz" dedi.

"TCMB SİNYALİ VERDİ, YİNE FAİZ İNDİRECEK"

Kısa vadede son politika adımlarını ekonomik temellere oturtmanın çok zor olduğunu ifade eden JPMorgan, para politikası görünümü konusunda tahminler yapmanın da daha zor hale geldiğini vurguladı. TCMB'nin yüksek enflasyon için geçici arz taraflı sıkıntıları suçladığını belirten JPMorgan, PPK kararı sonrası yapılan açıklamadaki ifadelerinin TCMB'nin faiz indirimlerine ara vermeden önce Aralık ayında nihai bir faiz indirimi planladığına işaret ettiğini de öne sürdü.