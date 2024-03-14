JPMorgan Chase'e 348,2 Milyon Dolar Cezası Verildi

Ford Trucks ve Iveco, ağır ticari araçlar için yeni bir kabin geliştirme konusunda işbirliği yapacak

Ford Trucks ve Iveco, ağır ticari araçlar için yeni bir kabin geliştirme konusunda potansiyel sinerjileri incelemek üzere bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (MoU) imzaladı. İki şirketin yeni ürünlerini ve teknolojilerini geliştirme konusunda, kabin içindeki bileşenleri ve sistemleri kapsayan bağlayıcı olmayan niyet mektubu, işbirliği potansiyelini değerlendirmek üzere ön bir adımı teşkil ediyor. İşbirliği niyeti, Ford Trucks ve Iveco arasında karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık geliştirilerek AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun çözümleri geliştirmeyi ve karbon salımının azaltımı için aerodinamiği iyileştirmeyi amaçlıyor.