JTI'ın üç Rus şirketi daha Promışlennıye Aktivı'nın geçici yönetimine devredildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon tütün şirketi Japan Tobacco International'ın (JTI) Rusya'daki üç şirketini daha "Promışlennıye Aktivı" adlı Rus şirketinin geçici yönetimine devretti.

Rusya'nın resmi yasal bilgi portalında yayımlanan kararnameye göre, "Pereslavl-Tabak", "JTI İnovasyon Ürünleri" ve "JTI Rusya" adlı şirketlerin sermaye paylarının tamamı geçici yönetime devredildi.

Lüksemburg merkezli JTI Investments Sarl'a ait üç şirketin yönetimini Promışlennıye Aktivı üstlenecek.

Putin, 5 Kasım'da imzaladığı kararnameyle JTI'ın Rusya'daki 4 fabrikasını aynı şirketin geçici yönetimine devretmişti. Yeni kararla birlikte şirketin ülkedeki toptan satış ve diğer ticari faaliyetlerinden sorumlu kuruluşları da geçici yönetim kapsamına alındı.

JTI, ilk kararnamenin ardından yaptığı açıklamada, gelişmeleri değerlendirdiğini ve atılabilecek adımları incelediğini bildirmişti.

Japonya hükümeti de şirketin Rusya'daki varlıklarının geçici yönetime devredilmesine karşı çıkarken, kararın geri alınmasını talep etmişti.

Rusya'da Winston, Camel, LD ve Sobranie gibi markalarla faaliyet gösteren JTI'ın ülkede yaklaşık 4 bin çalışanı bulunuyor.

Rusya'da Nisan 2023'te yürürlüğe giren kararnameyle, Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık bazı yabancı şirketlerin ülkedeki varlıklarının geçici yönetime devredilmesinin önü açılmıştı.