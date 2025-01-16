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Ekonomi

JTI Türkiye, En İyi İşveren Seçildi

JTI Türkiye, En İyi İşveren Seçildi

JTI Türkiye, Türkiye Top Employer sıralamasında 11. kez zirveye yerleşti. Çalışan odaklılık vurgulandı.

16.01.2025 15:16
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JTI Türkiye, "Türkiye Top Employer" (Türkiye'nin En İyi İşvereni) sıralamasında birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bağımsız araştırma kuruluşu Top Employers Institute, her yıl dünya genelinde "İnsan Kaynakları Stratejisi", "Çalışma Ortamı", "Yetenek Kazanımı", "Öğrenme, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık", "Çalışan Esenliği" başta olmak üzere 20 konuda gerçekleştirdiği değerlendirmesini tamamladı.

Değerlendirme sonuçlarına göre, üst üste 11. kez en iyi işverenler listesine giren JTI Türkiye, Türkiye Top Employer sıralamasında zirveye yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen JTI Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Sanlı Güler, 11 yıldır Top Employers Institute değerlendirmesine katıldıklarını belirterek, her sene kendilerini biraz daha geliştirdiklerini vurguladı.

Son 3 yıldır Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında ilk üçte yer alırken, bu yıl birinci sırada olduklarına dikkati çeken Güler, "Çalışanlarımızı merkeze alarak hayata geçirdiğimiz programlar, iyi uygulamalar ve bu alandaki kararlılığımız bizleri zirveye taşıdı." ifadelerini kullandı.

Güler, bu yıl 20 değerlendirme kriterinin yüzde 85'inde yüzde 100'e yakın başarı sağladıklarını vurgulayarak, "Şirketimizin hedeflerinin ve stratejilerinin çalışanlarımız tarafından benimsenmesi, çalışanlarımızın yaptıkları işlerin liderleri olabilmeleri, hayata geçirdiğimiz insan kaynakları stratejilerimiz, değişimlere hızlı uyum sağlayabilen organizasyon yapımız ve sunduğumuz çalışma ortamı başarımızı bir kez daha kanıtlamamızı sağladı." görüşlerini kaydetti.

İnsan odaklı bir organizasyon oluşturmanın temel hedefleri olduğuna işaret eden Güler, bunu da çalışanlarını stratejilerinin merkezine koyarak sağladıklarını anlattı.

"Çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını gözlemliyoruz"

Güler, çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarmanın, onları geleceğe hazırlamanın, iş ve yaşam dengesinin sağlandığı pozitif bir çalışma ortamı sunmanın çabalarının temelini oluşturduğunu vurgulayarak, "Çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını gözlemliyor, onlardan gelen geri bildirimlerle potansiyel gelişim alanlarını belirliyor, kişiye özel dijital platformlarımız ile çalışanlarımıza kendilerine ve rollerine özel bir deneyim yaşatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekip arkadaşlarının profesyonel ve kişisel gelişimlerini gerek rotasyon gerekse geçici görevlendirmelerle desteklediklerini belirten Güler, hayata geçirdikleri uygulamalarla global JTI için bir yetenek havuzu haline geldiklerini ve son dört yılda 34 çalışanın global pozisyonlara atandığını aktardı.

Güler, organizasyonel esneklikleriyle değişen koşullara hızla uyum sağladıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızın ihtiyaçları olan eğitimleri onlara diledikleri platformda sunabiliyoruz (yüz yüze ya da çevrim içi). Yine aynı esneklikle çalışanlarımızın iş ve özel hayat dengesini korumaları için esenliklerini bütünsel bir yaklaşımla izliyor, değerlendiriyor ve veriye dayalı şekilde çalışan odaklı bir sistem oluşturuyoruz."

Çalışanların, ihtiyaçlarını bireysel olarak düzenleyebilmesine imkan veren esnek yan haklar programları bulunduğunu kaydeden Güler, 2021'de uygulamaya koydukları "Aile İzni" uygulamasıyla ebeveyn olan erkek çalışanların da 20 hafta ücretli doğum izni kullanıp hem doğum hem de bakım süreçlerinde ailelerinin yanında olabildiğine de anlattı.

Kaynak: AA

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