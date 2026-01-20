Bursa'da yılın ilk fuarı Junioshow kapılarını açtı - Son Dakika
Bursa'da yılın ilk fuarı Junioshow kapılarını açtı

20.01.2026 16:38  Güncelleme: 16:41
Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün uluslararası buluşma noktası Junioshow, Bursa'da 21. kez düzenleniyor. Fuarda 80'e yakın firma, 30'dan fazla ülkeden gelen 200'ü aşkın yabancı alıcı ile iş görüşmeleri yapıyor.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'nin küresel vitrini konumundaki Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı kapılarını açtı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla; BEKSİAD, UTİB ve UHKİB destekleriyle düzenlenen fuar, 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında sektör temsilcilerini uluslararası alıcılarla buluşturuyor.

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Junioshow, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Fuarda, 0-12 yaş grubuna yönelik tüm sezonları kapsayan yeni koleksiyonlar, tek tip ve özel dekorasyonlu stantlarda sergileniyor. Fuarda stant açan 80'e yakın firma, organizasyona yurt içinden nitelikli alıcıların yanı sıra yurt dışından 30'dan fazla ülkeden gelen 200'ü aşkın yabancı alıcı ile iş görüşmeleri gerçekleştiriyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Junioshow'un sürdürülebilirlik ve uluslararası etkisine dikkat çekti. 2026 yılının ilk önemli fuarında, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe dünyanın birçok ülkesinden gelen alıcılarla, sektörün güçlü oyuncularını Bursa'da buluşturduklarını ifade eden Başkan Burkay, "Fuarın 21. kez düzenlenmesi ve kesintisiz şekilde devam etmesi, sektörümüzün ve ekosistemimizin gücünün en somut göstergesidir." dedi. Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonunda Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna vurgu yapan Burkay, "Bu fuar artık yalnızca bir üretim buluşması değil aynı zamanda moda ve trendlerin belirlendiği uluslararası bir platformdur. Bugün dünyanın birçok ülkesindeki raflarda Bursa'da üretilen ürünler yer alıyor" ifadelerini kullandı.

BTSO olarak uluslararası fuarcılığa büyük önem verdiklerini kaydeden Burkay, "Merinos AKKM ve Bursa Fuar Merkezi'nde her yıl uluslararası ölçekte yaklaşık 20 büyük organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip, 117'den fazla ülkeye ticaret yapan bir şehir için bu organizasyonlar büyük değer üretiyor." dedi. Küresel ekonomik görünüme de değinen Burkay, 2026 yılıyla birlikte dünya genelinde enflasyonist baskıların azalmasının ve özellikle Avrupa'da talebin güçlenmesinin beklendiğini belirterek, Dünya Bankası ve OECD raporlarında büyüme beklentilerinin yukarı yönlü olduğunu ve bu gelişmelerin sektöre pozitif yansıyacağına inandığını vurguladı.

BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit ise BTSO iş birliğiyle düzenlenen Junioshow'un sektöre sağladığı katkıya dikkat çekerek, "200'ün üzerinde alıcının ziyaret ettiği fuarımızın sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Junioshow, Bursa'nın uluslararası ticaretteki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Junioshow'un artık geleneksel hale geldiğini belirterek, sürekliliğini ispat etmiş organizasyonun Bursalı iş insanları için bereketli geçmesini temenni etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orkun Gazioğlu ise bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Bursa'nın lider konumda olduğunu vurgulayarak, "Fuar, sektörün inovasyon gücünü ve Bursa'nın bu alandaki öncülüğünü net şekilde ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yardımcısı Salih Altun fuardaki firmaların stantlarını gezdiklerini belirterek, "Katılımcı profili ve ürün çeşitliliği açısından son derece etkileyici bir organizasyon. Bursa, kalite ve moda açısından dünya ile rekabet edebilen bir şehir. Valilik olarak tüm üreticilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

