Just Eat Takeaway, Grubhub'ı 650 Milyon Dolara Satıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Just Eat Takeaway, Grubhub'ı 650 Milyon Dolara Satıyor

Just Eat Takeaway, Grubhub'ı 650 milyon dolara Wonder'a satma anlaşması imzaladı.

13.11.2024 21:47
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Hollanda merkezli yemek dağıtım şirketi Just Eat Takeaway, ABD'deki birimi Grubhub'ı 650 milyon dolara satmak üzere Wonder ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Just Eat Takeaway tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, Wonder'ın Grubhub'ın tüm hisse senetlerini 150 milyon doları nakit olmak üzere 650 milyon dolara satın alma teklifini kabul etti.

Söz konusu satın almanın, gerekli izinlerin ardından gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük yemek dağıtım şirketi olan Just Eat Takeaway, Haziran 2020'de Kovid-19 salgını kaynaklı ilk kapanmalarda 7,3 milyar dolarlık bir anlaşmayla Chicago merkezli Grubhub'ı satın almıştı.

Hollandalı şirket, 2022'nin başlarından itibaren salgın sonrası çevrim içi yemek siparişlerinin azalması ve zorlu rekabet koşulları nedeniyle Grubhub'ı satmak için girişimlerde bulunuyordu.

Just Eat Takeaway hisseleri haberin ardından bugün yüzde 15,80 değer kazandı. 19 ülkede faaliyet gösteren Just Eat Takeways, bu yılın başında Yeni Zelanda ve Fransa pazarlarından çekilmişti.

Kaynak: AA

Hollanda, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Just Eat Takeaway, Grubhub'ı 650 Milyon Dolara Satıyor - Son Dakika

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