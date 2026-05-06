KAAN İçin Tedarik Sözleşmesi İmzalandı
SSB ve TUSAŞ, Milli Muharip Uçak KAAN için tedarik sözleşmesi imzaladı. Yeni nesil savaş uçağı hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında Milli Muharip Uçak KAAN için tedarik sözleşmesi imzalandı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, KAAN tedarik sözleşmesine SSB Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu imza attı.

Törende çeşitli firmalarla yerli ve milli sistemlerin tedariki için anlaşmaların yapılmasının ardından açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA'nın önemli içeriklerinden bir tanesinin savunma sanayisi alanında tedarik sözleşmelerinin imzalanması olduğunu söyledi.

Görgün, "Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararlar kapsamında, insansız taarruz uçaklarından insanlı savaş uçağımıza, çeşitli taarruzi sistemlerimizden kara araçlarımıza varana kadar ve elektronik harp sistemlerini içeren birçok kapsamlı projenin imza törenini birlikte gerçekleştirdik." diye konuştu.

İmzası atılan projelerde sektörde çalışan herkesin özverili çalıştığına değinen Görgün, "Biz burada sıralanan ürünleri, yerli milli olarak geliştiriyor ve kahraman güvenlik güçlerimize teslim edebilmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah bugün yeni bir başlangıç. Şirketlerimiz aldıkları sorumlulukların farkında ve ürünleri en hızlı şekilde teslim edecekler." şeklinde konuştu.

Bu arada, KAAN Projesi kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi hedefleniyor.

TUSAŞ tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen KAAN, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi yeteneklerle Türkiye'nin hava gücünü artıracak.

Kaynak: AA

