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Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var - Son Dakika
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Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var

Kabine, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Kabinedeki en önemli başlık ise işçi ve Bağ-kur emeklilerine verilen zam oranının güncellenmesi olacak.

07.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 13:15
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından yarın yeniden toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda emeklilere yönelik zam düzenlemesi, ekonomi ve terörle mücadele başlıkları ele alınacak.

EMEKLİLERE YÖNELİK ZAM DÜZENLEMESİ MASADA

Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı. 2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

MEHMET ŞİMŞEK'İN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlığı'ndaki Kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor. Ekonomideki son gelişmeler de kabinede ele alınacak.

Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var

FAHİŞ ARTIŞLARA İLİŞKİN DENETİMLER KABİNE GÜNDEMİNDE

Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığının fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de kabinenin gündeminde olacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele operasyonlarının da kabinede konuşulması bekleniyor. TSK ve MİT'in sınır ötesi operasyonlarına dair yeni bilgiler Erdoğan'a sunulacak.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün, 16 Ocak'ta açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'da yapılan görüşmelerin detayları kabinede ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
YORUMLAR (11)
  • Bay RİZE: Bakalım ne verecekler 1200 veya 12500 den aşaga olmaz olursa oy da verilmez en düsük emekli maaşı 12500 olmalı en kötü ihtimalle Yanıtla 57 22
  • Özkan Özdemir: 12,000 kurtarıyo yani bu kiralarda bu sıkıntılarda yetiyosa bozdururn bozdurun harcayın 39 6
  • İbrahimce: Zincir marketlerin sınırsız şube açması engellenmeli ve her şehirde en fazla 10 şubeye izin vereceksin bunlar aralarında anlaşıp istedikleri fiyatı uyguluyorlar. Örnek: Bim'de yumurta 64 küsürdü 57 düşürdü yine 64 yaptı ve yine 57 yaptı bir hafta içinde. Zincir marketler kontrol altına alınmadan, gerçek rekabet ortamı oluşmadan enflasyonun düzelmesi imkansız . Ne üretici kazanıyor ne hal bütün kazanç bunların... Yanıtla 45 0
  • Nihat Unal: Emekli memurlar seyyanen zamdan mahrum edildi, zarar 8000tl milyonlar sayın cumhurbaşkanın duruma el atmasını bekliyor. Yanıtla 29 13
  • Ahmet Aydın: 2000 sonrası sigortalılar kademe bekliyor #2000LerinOyuKime Yanıtla 26 0
  • murat karakoç: Her ceviz yuvarlak değildir her yuvarlak ceviz değildir Yanıtla 16 0
  • Hasan Yılmaz: En azından seyyanen memura verdiğinizin Yarısını verseniz 16000 olur gecinemiyoruz reis yap yapacağını biz emekliler gerçekten gecinemiyoruz kıymayı eti unuttuk bizde insanız bizimde torunlarımız var Yanıtla 13 1
  • İbrahimce: Sevgili Özkan 12000 ne ala anlayamadım. Benim anlatmak istediğim ülkede rekabet ortamı yok. Zincir marketler kurdukları paravan şirketler ile üreticiden direk alıp rafa kadar istedikleri sanal fiyatı oluşturuyor. Bu da ceza kesilerek engelleyebilecek bir durum değil. Bu marketlerde Siyasilerin ve cemaatlerin olduğu sürece bunlara kimse karışamaz... 10 0
  • Zeynep Yedidağ: Etiketler ışık hızıyla değişti bile!Ne denetiminden bahsediyor bunlar!Marketler sonlarını getirecek bunların kendi ayaklarına sıkıyorlar!Üç beş ayda bir (o da belki)iki tane zabıta göndermek denetim mi oluyor?Çöp satılıyor millete çöp!Atamadıkları ürünleri millete yediriyorlar!Bunun bedeli para cezası mı olmalı!Kapılarına kilidi vurmayı beceremeyenlere yazıklar olsun!Bu Milletin hakkı haram olsun! Yanıtla 8 0
  • Kerim Gürel: 12500 lira evi olupta tek basina yasayanlara yeter 3 5
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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