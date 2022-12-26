Kabineden bir müjde de çiftçilere! Gübre ve yem fiyatlarına indirim yapılacak - Son Dakika
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Kabineden bir müjde de çiftçilere! Gübre ve yem fiyatlarına indirim yapılacak

26.12.2022 21:31

Çiftçilere verdiği müjdeyle gübre ve yem fiyatlarında indirime gidildiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulanacak. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının son Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek peş peşe müjdeleri duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdelerden birisi de çitçilere yönelik oldu.

GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarında indirime gidildiğini söyledi. Fiyatların nisan sonuna kadar sabitlendiğini belirten Erdoğan, "Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen, gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi en önemli girdi olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında indirim yapıyor, fiyat sabitlemesine gidiyoruz. İlkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YENİ FİYAT LİSTESİ ARTIŞLARDAN ETKİLENMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine gerileme olursa elbette yansıtacağız. Yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek. Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Üretici tarım kredi-tüketici arasında doğrudan bir kanal kuruluyor. Kimi ürünlerin en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi mümkün oluyor. Önümüzdeki yıllarda 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibariyle başlamıştır."

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Son Dakika Ekonomi Kabineden bir müjde de çiftçilere! Gübre ve yem fiyatlarına indirim yapılacak - Son Dakika


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