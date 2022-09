Kablosuz dik süpürge teknolojisi temizlik anlayışını değiştirmeyi hedefliyor

Pandemiyle tüketicilerin temizlik alışkanlıklarında yaşanan değişim ile, dik süpürgeler de temizliğin olmazsa olmazı haline gelmeye başladı. Philips Ev Aletleri hem süpürme hem de silme özelliğine sahip kablosuz dik süpürge olan SpeedPro Max Aqua Plus ile temizlik anlayışını değiştirmeyi hedefliyor. Yeni nesil dijital teknolojilere sahip kablosuz dik süpürgeler, ev temizliğini kolaylaştırırken, silme ve süpürme işlemini aynı anda yaparak hem pratik bir kullanım sunuyor hem de zaman tasarrufu sağlıyor.

Araştırmalar, pandemide evde geçirilen süredeki artış ve sağlığa ilişkin artan kaygılar nedeniyle tüketicilerin ev temizliğine daha fazla özen gösterdiğine işaret ediyor. Evlerin demirbaş eşyaları haline gelen kablosuz dik süpürgeler de inovatif özellikleriyle temizlikte tüketicilere pratik, zahmetsiz ve derinlemesine temizlik deneyimi sunuyor.

Yeni nesil dijital teknolojilerle kablosuz dik süpürge kategorisinde gerçekleştirilen inovasyon çalışmaları ile bu kategoriye yön verdiklerini belirten Philips Ev Aletleri Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörü Esin Karadede, "Tüketicilerimiz her gün daha sağlıklı, konforlu ve iyi yaşayabilecekleri yeni çözümler arıyor. Tüketicilerimize ilham veren ve günlük yaşamlarında fark yaratan teknolojilerle hayatlarını kolaylaştırmak en büyük önceliğimiz. Evlerimizdeki temizlik anlayışına yeni bir boyut katan yüksek performanslı kablosuz dik süpürgelerimizle tüketicilerimizin zemin temizliğini dert etmeden aile ve dostlarıyla birlikte olmanın keyfini çıkartmalarını önemsiyoruz. Hem silme hem de süpürme özelliğine sahip kablosuz dik süpürge modelimiz Philips SpeedPro Max Aqua Plus ile evlerdeki temizlik anlayışını değiştirmeye odaklandık. PowerCyclone 10 teknolojisiyle toz ve kirleri yakalama oranını yüzde 99,7'ye çıkardık. Uzun ömürlü lityum pilleriyle 80 dakika boyunca kesintisiz çalışarak uzun süren dip köşe temizliklerde tüketicilere zaman kazandırmayı hedefledik" dedi.

"ZAMAN TASARRUFU SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Geliştirdikleri yeni nesil dijital teknolojileriyle hayatı kolaylaştırırken zaman tasarrufu sağlamayı hedeflediklerini belirten Karadede, yeni nesil kablosuz süpürge teknolojisinin özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin lider küçük ev aletleri markası olarak, 2022 yılında Aqua Plus ile tüketicilerimize yepyeni bir temizlik deneyimi sunuyoruz. Aqua Plus, çift taraflı emiş gücüne sahip Aqua başlığıyla hem süpürme hem silme işlemini tek harekette gerçekleştiriyor. PowerCyclone 10 teknolojisinin sunduğu yüksek emiş gücüyle toz ve kirleri önce süpürüp sonra ıslak silerek tek harekette etkili ve derin temizlik çözümü sunuyor. Zemin üzerindeki en zorlu lekeleri de ortadan kaldırıyor."

"TEMİZLİKLE KONFORU BULUŞTURUYOR"

Pandeminin bir getirisi olarak tüketicilerin ev temizliğinde sağlığı ve konforu buluşturan teknoloji arayışlarının arttığını belirten Karadede, "Araştırmalar, tüketicilerin bu beklentisinin pandemi sonrasında da devam edeceğini gösteriyor. Tüketiciler ev temizliğinde her gün daha pratik ve konforlu çözümler arıyor. Yeni nesil kablosuz dik süpürge teknolojimizle de temizliği kolaylaştırırken verimli hale getiriyoruz. Hem süpürme hem silme özelliğine sahip Aqua Plus, özel başlığı ile her harekette önce süpürme sonra da ıslak silme işlemini tek seferde gerçekleştiriyor. Kuru başlığındaki LED ışıklar gözle görülmeyen tozları ortaya çıkarırken, 360 derece çekim gücüyle de tozları her yönden çekiyor. Çok sayıda ek başlığıyla evlerin yanı sıra araba ve ofis temizliğinde de pratik bir şekilde kullanılabiliyor" diye konuştu.