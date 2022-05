Kabuklu ve kuru meyve sektörü, INC'de buluşuyor - Son Dakika

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, dünya genelinde kuru meyve ve kabuklu meyvelerin en üst istişare platformu Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi'ne (International Nut and Dried Fruit Council-INC) katılacak.

INC, bu yıl 39. kez 11-13 Mayıs'ta Dubai'de düzenlenecek. INC'ye; INC Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan, INC Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Öz, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gürcan Şen, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Tarım 1 Şube Müdürü Ece Tırkaz katılacak. INC Kongresi'nin kuru meyve endüstrisiyle ilgili tek uluslararası etkinlik olduğuna değinen INC Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan, EİB'in yıllardır katılım sağladığını söyledi. Göksan, "Dünya genelinde 162 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Uluslararası alanda yürüttüğümüz başarılı pazar stratejisinin sonuçları ihracatımıza da yansıyor. INC Kongresi bu sene 3 gün boyunca 60 farklı ülkeden bin 100'ün üstünde kuru ve kabuklu meyve endüstrisindeki sektörün önde gelen liderlerini Dubai'de bir araya getirecek. INC çatısı altındaki ürünler, badem, Brezilya fıstığı, kaju, fındık, macadamia, ceviz, çam fıstığı, Antep fıstığı, ceviz, yer fıstığı, hurma, kuru kayısı, kuru kızılcık, kuru incir, kuru erik, kuru üzüm, çekirdeksiz kuru üzüm, kuş üzümü gibi tüm kuru ve kabuklu meyve endüstrisindeki ürünlerin rekolte tahminleri, arz, talep ve ticaretiyle ilgili en son istatistikler konuşulacak" dedi.

Ana gündem sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği

40 firmanın stant açarak en yeni ürün ve hizmetlerini sergileyeceğini anlatan Göksan, kongrede sürdürülebilirlik ve beslenme araştırmaları başlıklarında seminerler düzenleneceğinin de altını çizerek "Sürdürülebilirlik, yıllardır ajandamızda bulunan, üzerine çok kafa yorduğumuz bir konu. INC Kongresi'ndeki 'Sürdürülebilirlik Semineri', su kaynakları ve gıda güvenliği ilişkisinin de irdeleneceği, masadaki en kritik başlıklardan biri. 'Beslenme Araştırmaları Semineri'nde ise tüketim alışkanlıklarında değişmesiyle dünyada yükselen trendlerden biri haline gelen kuru meyvelerin sağlığa faydaları tartışılacak. Aynı zamanda sektörün önde gelenlerine ödüller takdim edilecek" diye konuştu. - İZMİR