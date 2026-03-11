Kaçak Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaçak Eşya Ele Geçirildi

11.03.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, ocak-şubat döneminde 17 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ocak-şubat döneminde yaklaşık 17 milyar liralık kaçak eşya ele geçirirken toplam 28,2 milyon liralık tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önledi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Ticaret Bakanlığı, yasa dışı, haksız ve kaçak ticaretin önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, tütün, tütün mamulü, içki, tekstil, kumaş, değerli maden, araç ve makine başta olmak üzere birçok kaçak eşyaya el konuluyor.

Vatandaşların ve özellikle gençlerin tütün ve uyuşturucu başta olmak üzere zararlı maddelerden korunması, yasa dışı ticaretin yerli ve milli üretime zarar vermesini veya rekabet şartlarını bozmasını engellemek amacıyla yapılan bu çalışmalarda önemli miktarlarda ve değerde kaçak eşya ele geçiriliyor.

Bu doğrultuda Bakanlığa bağlı ekipler, geçen yıl araçtan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden akaryakıta kadar birçok ürün grubunda toplam 98,5 milyar liralık kaçak eşyaya geçit vermedi.

Şubatta 9,3 milyar liralık kaçak eşyaya el konuldu

Bakanlık verilerine göre bu yılın 2 ayında yaklaşık 17 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi. Ocakta bu eşyaların değeri 7,7 milyar lira, şubatta 9,3 milyar lira olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde özellikle tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 28,2 milyon liralık 667 bin 579 paket ürün ele geçirildi.

Bu kapsamda 2 ayda toplam 23,6 milyon liralık 281 bin 587 sigara paketine, 562,7 bin liralık 1927 puroya, 2,8 milyon liralık 1530 paket tütüne el konuldu.

Ekipler ayrıca, 1,1 milyon lira değerinde 376 bin 737 sigara kağıdı paketi ve 221,3 bin liralık 5 bin 798 sigara filtresi ele geçirdi.

Kaçak elektronik eşyalara da geçit verilmedi

Diğer ürün gruplarına bakıldığında aynı dönemde ele geçirilen araçların değeri 591,3 milyon lira, elektronik eşyanın tutarı 282,5 milyon lira, akaryakıtta 29,7 milyon lira, gıdada 168,2 milyon lira, tekstilde 599,7 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Öte yandan sahte belgeden tarihi esere, makine ve aksamından uyuşturucuya kadar birçok kaçak eşyaya da el konuldu.

Ekipler, ülke genelinde gerek rutin kontroller gerekse şüpheli durumlarda operasyonlarını gerçekleştirirken kaçakçılıkla mücadeleye vatandaşlardan da destek alınıyor.

Vatandaşlar, "Alo 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı"nı 7 gün 24 saat ücretsiz arayarak bildirimde bulunabiliyor. Bu hattın yanı sıra Bakanlığın çevrim içi ihbar sayfası da kullanılabiliyor. Bu sayfaya "https://ticaret.gov.tr/onlineihbar" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaçak Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:08:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kaçak Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.