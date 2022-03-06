Kaçak yapılaşmaya büyükşehirden tedbir - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda, hazır beton firmalarının temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama ve Etüt Proje Şube Müdürü Berker Karipçin başkanlığında yapılan toplantıda, kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik yapılacak düzenlemeler ve alınacak tedbirler hakkında hazır beton firmaları ile fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Valiliği'nin kaçak ve ruhsata aykırı yapılaşmayla mücadele çalışması kapsamında düzenleme yapılmasına yönelik talimatnamesi ile çalışmalara başlandığını belirten Berker Karipçin toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından beton isteyen inşaat sahiplerine izin belgesi, beton mikserlerine ise yetki belgesi verileceğini, bu belgelerin de beton mikserlerinde bulundurulması ve emniyet, jandarma ile zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bu belgelerin ibraz edilmesi gerektiğini söyledi. Karipçin, ayrıca hazır beton firmalarının bünyelerinde bulunan ve Manisa ilinde faaliyet gösteren tüm beton mikserlerine araç takip sistemi takılması gerektiğini, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından da bu araçların kaçak yapı ile mücadele ile trafikte can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla sistem üzerinden takip edileceğini belirtti.

Karipçin, uygulamalar ile ilgili UKOME kararının alındığını, ilk olarak Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde, sonrasında ise 5 büyük ilçede uygulamalara başlanılacağını söyledi. Toplantı daha sonra hazır beton firmalarının temsilcileriyle karşılıklı olarak fikir alışverişi ile devam etti. - MANİSA