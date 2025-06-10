Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Başarı - Son Dakika
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Ekonomi

Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Başarı

10.06.2025 09:42
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Bu yılın ilk 5 ayında 3 bin 81 operasyonda 26 milyar lira kaçakçılığın önüne geçildi.

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk 5 ayında 3 bin 81 operasyonda 26 milyar 449 milyon lira tutarında kaçakçılığın önüne geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sonuç vermeye devam ettiği belirtildi.

Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşya ve uyuşturucu madde tutarının geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 140 artışla 9 milyar 903 milyon liraya ulaştığına işaret edilen açıklamada, bu değerin, tek ayda kaydedilen en yüksek tutarlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, sadece mayısta gerçekleştirilen operasyonlarda ?3,8 ton uyuşturucu madde, ?4 milyon 858 bin tekstil malzemesi, ?2 milyon 112 bin çeşitli eşya, ?182 lüks araç yanında canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden tekstil ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşyanın ele geçirildiği bildirildi.

3 bin 81 farklı operasyon düzenlendi

Bu yılın ilk 5 aylık dönemine ilişkin verilerin de yer aldığı açıklamada, "Yeni nesil teknoloji altyapıları ve gelişmiş analiz teknikleriyle desteklenen operasyonlar neticesinde, ocak-mayıs döneminde 3 bin 81 farklı operasyonda 26 milyar 449 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 95 artış gösterdi, Bakanlığımızın yasa dışı ticaretle kararlı mücadelesini gözler önüne serdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ocak-mayıs döneminde ?15,2 ton uyuşturucu madde, 79 milyon 425 bin tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, ?33 milyon 334 bin tekstil malzemesi ile 20 milyon 47 bin adet çeşitli eşyanın ele geçirildiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak, ülkemiz ekonomisine zarar veren, haksız rekabete yol açan, toplum sağlığını tehdit eden ve gençlerimizin geleceğini karartan her türlü kaçakçılık faaliyetinin karşısında olmayı sürdürüyoruz. Tüm birimlerimizle, yasal ticareti korumaya ve kaçak ticaretle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Başarı - Son Dakika

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