Kacır'dan Şanlıurfa Kazası İçin Taziye

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'daki programlarının ardından dün meydana gelen trafik kazasıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı.

???????Kacır, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Şanlıurfa'daki programlarımızın ardından meydana geldiğini öğrendiğim elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirmiş, aralarında polis memurlarının da bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı.