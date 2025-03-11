Kadın Çiftçiler Sakız Ağacı Yetiştiriciliği ile Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Çiftçiler Sakız Ağacı Yetiştiriciliği ile Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Kadın Çiftçiler Sakız Ağacı Yetiştiriciliği ile Ekonomiye Katkı Sağlıyor

İzmir'in Urla ilçesinde, 'Yarımada Kadınları Sakız Ağacına Can Katıyor' projesi kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle kadın çiftçiler destekleniyor. Proje, sakız ağacı yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak ekonomik kazanç elde etmeyi hedefliyor.

11.03.2025 11:43  Güncelleme: 11:46
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İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yarımada Kadınları Sakız Ağacına Can Katıyor" projesi kapsamında, Urla'da sakız fidanı dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kadın çiftçileri destekleyerek sakız ağacı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırmasını amaçlayan proje kapsamında Urla, Çeşme ve Karaburun ilçelerinde kadın üreticilere eğitimler verilerek fidan desteği sağlandı ve kapama sakız bahçeleri oluşturuldu. Projenin devamında Urla'da yeni bir fidan dikim etkinliği daha gerçekleştirildi. Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, ilçe müdürleri ve belediye temsilcilerinin yanında Gülbahçe Kadın Kooperatifi ortakları ve Karaburunlu kadın üreticiler katıldı.

Sakızın toptan kilosu 25 bin TL

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, sakız ağacının önemine vurgu yaparak, "Sakız ağacı doğayla uyumlu bir bitki. Aynı zamanda ekonomik değeri de yüksek bir ürün. Bugünlerde 25 bin TL toptan fiyat bulduğunu görüyoruz. Bu yüzden kadın üreticilerimizin bu projede aktif rol alması bizleri çok mutlu ediyor. Bugün burada hep birlikte diktiğimiz fidanlar, gelecekte sizlere ve bölgemize gelir sağlayacak. Siz bu ağaçlara sahip çıkarsanız, biz de size her türlü desteği veririz. Ülkemizin sakız üretimini birlikte artıralım." dedi.

Projede Urla, Çeşme ve Karaburun ilçelerinden 73 kadın üretici yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Çiftçiler Sakız Ağacı Yetiştiriciliği ile Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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