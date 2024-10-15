Kadın Çiftçilere 21 Yılda 15 Milyar TL Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kadın Çiftçilere 21 Yılda 15 Milyar TL Destek

Kadın Çiftçilere 21 Yılda 15 Milyar TL Destek

Samsun İl Tarım Müdürü, kadın çiftçilere 21 yılda 15 milyar TL destek verildiğini açıkladı.

15.10.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye genelinde çiftçilerin yüzde 13,4'ünü oluşturan kadınlara 21 yıl içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 milyar TL destek sağlandığını belirterek, bu desteklerin devam edeceğini söyledi.

Kadınların tarımsal üretimde, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretiminde ve gıda güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle, Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği tarafından "15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü" olarak ilan edildi. Samsun İl Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, günün anlam ve önemine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de çiftçilerin yüzde 13,4'ü kadınlardan oluşuyor

2023 üretim yılı verileri Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre Türkiye'de 299 bin 79 kayıtlı kadın çiftçinin bulunduğunu, kadın çiftçilerin toplam çiftçi sayısına oranının yüzde 13,4 olduğunu belirten Sağlam, "Kadın çiftçilerimizi tarımsal üretimimizin sigortası olarak görüyor, bu oranın daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz. Verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan, kırsal kalkınmanın ise kadının üretimdeki rolünün daha da güçlendirilmesinden geçtiği bilinciyle geliştirdiğimiz vizyonumuzu, kararlılıkla uyguluyoruz. Bu kapsamda destek programlarımız ile kadın girişimciliğinin önünü açıyoruz. Kırsalda tanık olduğumuz kadın üreticilerimizin başarı hikayeleri en büyük motivasyon kaynağımız oluyor, kadın çiftçilerimizin çalışkanlıkları, gayretleri ve girişimci ruhları geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor" dedi.

Kadın çiftçilere 21 yılda 15 milyar TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 21 yılda Türkiye genelindeki kadın üreticilere çeşitli alanlarda 15 milyar TL destek verildiğini, bu destekler ile çiftçi kadınların tarımın her alanında daha etkin ve görünür olmasını hedeflediklerini ifade eden Sağlam, "Kadın girişimcilerin güçlendirilmesi amacıyla bakanlığımız tarafından verilen hibe ve desteklerde pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından uygulanan Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde tüm tarım sigortaları branşlarında devlet destekli tarım sigortası yaptıran kadın üretici ve yetiştiricilerimize poliçe primi üzerinden bugüne kadar uyguladığımız yüzde 5'lik indirim 2024'ten itibaren yüzde 10'a çıkarıldı. Ayrıca 40 yaşın altındaki kadın çiftçilerimize yüzde 5'lik ilave bir indirim daha sağlayarak toplamda yüzde 15'lik bir prim indirimi uygulanmaktadır. Bu kapsamda uygulamanın başladığı 2018'den 2023 yılı Ekim ayına kadar 294 bin 284 kadın çiftçimize 868 bin 386 adet poliçe için 145,1 milyon lira tutarında prim indirimi sağlandı" diye konuştu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kadın üreticiler ile ilgili çalışmalarının sadece destek ve hibelerle sınırlı olmadığını, bakanlığa bağlı birçok birimin kırsaldaki kadınlara yönelik projelerinin devam ettiğini söyledi. Sağlam, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle tarımın her alanında üretimimize güç katan, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında alın teri döken tüm Kadın Çiftçilerimizin gününü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, İbrahim Sağlam, Ekonomi, Türkiye, samsun, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Çiftçilere 21 Yılda 15 Milyar TL Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
14:44 Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf’ta rüzgar terse döndü Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:16 Mısır’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 16:58:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın Çiftçilere 21 Yılda 15 Milyar TL Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.