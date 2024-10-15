Ekonomi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye genelinde çiftçilerin yüzde 13,4'ünü oluşturan kadınlara 21 yıl içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 milyar TL destek sağlandığını belirterek, bu desteklerin devam edeceğini söyledi.

Kadınların tarımsal üretimde, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretiminde ve gıda güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle, Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği tarafından "15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü" olarak ilan edildi. Samsun İl Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, günün anlam ve önemine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de çiftçilerin yüzde 13,4'ü kadınlardan oluşuyor

2023 üretim yılı verileri Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre Türkiye'de 299 bin 79 kayıtlı kadın çiftçinin bulunduğunu, kadın çiftçilerin toplam çiftçi sayısına oranının yüzde 13,4 olduğunu belirten Sağlam, "Kadın çiftçilerimizi tarımsal üretimimizin sigortası olarak görüyor, bu oranın daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz. Verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan, kırsal kalkınmanın ise kadının üretimdeki rolünün daha da güçlendirilmesinden geçtiği bilinciyle geliştirdiğimiz vizyonumuzu, kararlılıkla uyguluyoruz. Bu kapsamda destek programlarımız ile kadın girişimciliğinin önünü açıyoruz. Kırsalda tanık olduğumuz kadın üreticilerimizin başarı hikayeleri en büyük motivasyon kaynağımız oluyor, kadın çiftçilerimizin çalışkanlıkları, gayretleri ve girişimci ruhları geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor" dedi.

Kadın çiftçilere 21 yılda 15 milyar TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 21 yılda Türkiye genelindeki kadın üreticilere çeşitli alanlarda 15 milyar TL destek verildiğini, bu destekler ile çiftçi kadınların tarımın her alanında daha etkin ve görünür olmasını hedeflediklerini ifade eden Sağlam, "Kadın girişimcilerin güçlendirilmesi amacıyla bakanlığımız tarafından verilen hibe ve desteklerde pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından uygulanan Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde tüm tarım sigortaları branşlarında devlet destekli tarım sigortası yaptıran kadın üretici ve yetiştiricilerimize poliçe primi üzerinden bugüne kadar uyguladığımız yüzde 5'lik indirim 2024'ten itibaren yüzde 10'a çıkarıldı. Ayrıca 40 yaşın altındaki kadın çiftçilerimize yüzde 5'lik ilave bir indirim daha sağlayarak toplamda yüzde 15'lik bir prim indirimi uygulanmaktadır. Bu kapsamda uygulamanın başladığı 2018'den 2023 yılı Ekim ayına kadar 294 bin 284 kadın çiftçimize 868 bin 386 adet poliçe için 145,1 milyon lira tutarında prim indirimi sağlandı" diye konuştu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kadın üreticiler ile ilgili çalışmalarının sadece destek ve hibelerle sınırlı olmadığını, bakanlığa bağlı birçok birimin kırsaldaki kadınlara yönelik projelerinin devam ettiğini söyledi. Sağlam, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle tarımın her alanında üretimimize güç katan, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında alın teri döken tüm Kadın Çiftçilerimizin gününü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN