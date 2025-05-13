Kadın Çiftçilere Susam Eğitimi ve Tohum Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Çiftçilere Susam Eğitimi ve Tohum Desteği

Kadın Çiftçilere Susam Eğitimi ve Tohum Desteği

Muğla’da 'Bir Kapsülde Bin Şifa' projesiyle kadın çiftçilere susam tohumu ve eğitim verildi.

13.05.2025 16:55
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Bir Kapsülde Bin Şifa" projesinin açılış etkinliği, Köyceğiz Kavakarası Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca 'Susam Yetiştiriciliği' konulu bir eğitim çalışması düzenlendi.

Susam yetiştiriciliği eğitimi verildi

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Ziraat Mühendisi Dr. Ayşegül Altunok Memiş tarafından susam yetiştiriciliği hakkında teknik bilgiler paylaşıldı. Eğitimin ardından kadın üreticilere susam tohumu ve gübre dağıtımı yapıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, "14 Mayıs tarihi, Bakanlığımız ve çiftçilerimiz için son derece anlamlı ve önemli bir gündür. 1984 yılında Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAD) tarafından alınan bir kararla, 14 Mayıs tarihi 'Dünya Çiftçiler Günü' olarak kutlanmaktadır. Bizler de bu özel günün hemen öncesinde, projemizin açılışını yaparak bu anlamlı günü birlikte kutlamak istedik" dedi.

Projenin Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' programı kapsamında yürütüldüğünü belirten Baydar, "Bu proje ile kadın üreticilere 100 bin TL bütçe kapsamında tohum ve gübre desteği sağlıyoruz. Yıl boyunca eğitimler ve saha ziyaretleri sürecek" dedi.

Susam üretiminin Muğla ili için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten Baydar, "TÜİK verilerine göre İlimizde yaklaşık 15 bin dekar alanda ekilişi gerçekleştirilmektedir. Bu alanın 5 bin 450 dekarı Ula ilçesinde yer almaktadır" dedi. Ula İlçesinin 'Gökova Susamı' ile Coğrafi İşaret yolunda olduğuna değinen Baydar, Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü tarafından 'Susam Üretimini Geliştirme ve Teşvik' projesinin bu proje ile birlikte susamın topraklarımız için değerini daha da arttıracağını belirtti. Ayrıca TÜİK verilerine değinen Baydar, "Dekara verimde Türkiye ortalaması 74 kg iken Muğla ortalaması 112 kg. Bu da topraklarımızın susam üretimine ne denli uygun olduğunu gösteriyor" dedi.

Kadın çiftçilere yerli ve milli susam tohumu dağıtıldı

Proje kapsamında Muğla'nın pilot ilçelerinde belirlenen kadın çiftçilere, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli susam çeşidi Tanas tohumu verildi. 20 dönüm araziye toplam 20 kg susam tohumu ekilirken, üreticilere 500 kg taban gübresi ve 10 litre yaprak gübresi desteği sağlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Kadın, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Çiftçilere Susam Eğitimi ve Tohum Desteği - Son Dakika

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