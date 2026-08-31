Kadın Girişimci Halı İhracatında Başarı Sağladı - Son Dakika
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Kadın Girişimci Halı İhracatında Başarı Sağladı

Kadın Girişimci Halı İhracatında Başarı Sağladı
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İnegöl'de 40 yaşında iş hayatına atılan Zuhal Kaplan, 14 kadın istihdam ederek 40 ülkeye halı gönderiyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 40 yaşından sonra iş hayatına atılan kadın girişimci, 14 kişilik ekibiyle kenarlarını kaplayarak dekoratif görünüm kazandırdığı halıları 40 ülkeye gönderiyor.

İnegöl'de yaşayan 3 çocuk annesi Zuhal Kaplan (49), 9 yıl önce İnegöl Halk Eğitimi Merkezi'nde dikiş eğitimi aldı.

Daha sonra çalışma hayatına başlamaya karar veren Kaplan, annesinin kullanmadığı 20 metrekarelik odada mobilya setleriyle satılan halıları bordürlemeye (halının kenarlarını toparlamak, sökülmesini önlemek ve dekoratif bir görünüm kazandırmak amacıyla yapılan kumaş, deri veya biye kaplama işlemi) başladı.

Sektörde "halının makyajı" olarak da adlandırılan bu işlemi mobilya işletmelerinden gelen talepler üzerine yapan Kaplan, zamanla işlerini büyüterek atölye açtı.

İŞKUR desteğiyle 14 kadına istihdam sağlayan Kaplan, ürünlerini yurt içinin yanı sıra 40 ülkeye gönderiyor.

Kaplan, AA muhabirine, işe başladığı ilk zamanlar Belçika'dan gelen halılara bordür işlemi yaptığını söyledi.

Bunun yerli üretim olması için çalışma yürüttüklerini belirten Kaplan, "Başlangıçta halılarımız Belçika'da dokunarak geliyordu. Kenarların bitimini biz bordürle tamamlıyorduk ancak bu hizmet zaman ve maliyet olarak külfetli gelmeye başlamıştı. Aynı standartta Gaziantep'te halı ürettirmeye başladık ve artık yerli üretim halıya işlem yapıyoruz." dedi.

"40 yaş benim için bir dönüm noktası oldu"

Kaplan, Hindistan, Gana, Paraguay, Moğolistan, Kolombiya ve ABD'nin aralarında bulunduğu 40 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirerek, "40 yaşına kadar hiçbir aktivitesi olmayan, sadece çocukların bakımlarını ve ev geçimini üstlenen bir kadındım. 40 yaş benim için bir dönüm noktası oldu. Şu an kendim ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Biz güçlü bir ekibiz." ifadelerini kullandı.

İşletmesinde daha çok kadını istihdam etmek istediğini anlatan Kaplan, yaptıkları işin sabır gerektirdiğini söyledi.

Kaplan, iş kurmak isteyen kadınlara da tavsiyelerde bulunarak, "Benim herkesten ricam lütfen azimli, sabırlı olun. Biz kadınlar olarak zaten güçlü varlıklarız. Doğuştan gelen bir özelliğimiz bu. Sabır çok önemli." diye konuştu.

Gelecek hedeflerine de değinen Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KOSGEB desteklerini takip ediyorum yakından. KOSGEB destekleriyle üretim kapasitemi artırmak ve teknolojik altyapımı daha da iyileştirmek istiyorum. Asıl hedefim de dünya çapında kaliteli, özgün ve de kişiselleştirilmiş halılar üretmek. Dünyada sesimi bu anlamda duyurmak istiyorum."

Kaplan, İŞKUR desteklerinin işletmesine katkı sağladığını vurgulayarak, desteğin aynı anda daha fazla kadını ekibine dahil etmesine imkan sağladığını söyledi.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, İnegöl, Dünya, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimci Halı İhracatında Başarı Sağladı - Son Dakika

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