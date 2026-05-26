Kadın Girişimciden Başarılı Karavan İhracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Girişimciden Başarılı Karavan İhracatı

26.05.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da karavan fabrikası kuran Ülkü Kocaoğlu, 5 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Bursa'da 2021'de devlet desteğiyle karavan fabrikası kuran kadın girişimci 5 ülkeye ihracat yapıyor.

Uzun yıllar özel sektörde çeşitli pozisyonlarda görev yapan evli ve iki çocuk annesi Ülkü Kocaoğlu (47), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde karavanlara ilgi duyarak bu alanda üretim yapmaya karar verdi.

Devlet teşviklerinden yararlanan Kocaoğlu, 2021'de Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare alana karavan üretim tesisi kurdu.

Firmasında 22 kişiye istihdam sağlayan, çekme ve motokaravan üretimi gerçekleştiren Kocaoğlu, Almanya, Bulgaristan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kocaoğlu, AA muhabirine, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2003 yılında iş hayatına atıldığını söyledi.

Firmaların dış ticaret ve satın alma birimlerinde yöneticilik yaptığını belirten Kocaoğlu, "Bu yıllar bana sadece iş tecrübesi değil, üretimin mutfağını, kaliteyi, doğru planlamayı, kriz yönetimini ve müşteri beklentilerini anlamayı öğretti." dedi.

Kocaoğlu, yıllarca hep kendi markasını kurma hayaliyle yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sadece ticaret değil, duygu hissettiren bir marka kurmak istiyordum. Şirketim benim için sadece firma değil, cesaretin, emeğin ve bir kadının kendi yolunu çizme hikayesi. Pandemi sonrası insanların yaşama ve seyahat etme biçimi değişti. İnsanlar artık kendilerini özgür hissetmek ve doğa ile bağ kurmak istiyordu. Bu nedenle değişimi doğru okuduğumu düşünüyordum. Karavan sadece bir araç değil, yeni nesil bir yaşam biçimine dönüşmüş oldu. Bu duygunun çok daha derin bir karşılığı var. Türk milleti aslında göçebe kültüründen gelen bir millet. Belki bugün karavanlara duyulan ilgide de bu ruh var."

"Otomotiv ve mobilya gibi güçlü kabiliyeti bir araya getirdik"

Başlangıçta önyargılarla karşılaştığını, karavan ve üretim sektörünün erkeklerle özdeşleşen bir alan olduğunu belirten Kocaoğlu, bunu hiçbir zaman dezavantaj olarak görmediğini anlattı.

Kadın bakış açısının bu sektöre değer kattığını dile getiren Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnandığım bir hayalin peşinden gitmek, üretimin, ortaya değer koymanın, insanların hayatına dokunabilmenin özel bir his olduğuna inanıyorum. Bu süreçte yatırım teşviklerinden faydalanarak, altyapımızı ve teknolojimizi güçlendirdik. İhracat hedefleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli üretimin ve Türk markalarının uluslararası pazarda daha güçlü temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum."

Kocaoğlu, özellikle kadın girişimciler için görünür olmanın çok önemli olduğuna inandığını söyledi.

Markasını sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarda güçlü ve prestijli bir marka haline getirmeyi amaçladığını vurgulayan Kocaoğlu, "Türk üretim kalitesini dünyaya taşıyan projeler üzerinde çalışıyoruz. Şirketimiz aslında tam olarak bunu temsil ediyor. 5 ülkeye ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda bayilik süreçlerimiz oldu. Almanya, Bulgaristan ve Orta Doğu'da bayilik sistemini kurduk." ifadesini kullandı.

Kocaoğlu, çekme karavanın dışında kendilerine getirilen minibüslerin iç dizaynlarını yaparak yurt dışına gönderdiklerini belirterek, "Araçları burada daha katma değerli hale getirerek, karavan olarak yurt dışına ihraç ediyoruz. Almanya, otomotiv gibi sektörlerde çok iyi. Bursa ise otomotiv ve mobilyada çok güçlü. Aslında biz bu iki güçlü kabiliyeti bir araya getirdik. Almanya'dan gelen araçlar burada karavan haline getiriliyor. Burada karavana dönüştürülüyor. Katma değer ve yaşam alanı katarak ihracatını yapmış oluyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kuran-ı Kerim, İhracat, Ekonomi, Üretim, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciden Başarılı Karavan İhracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden avukatı duyurdu Bazı CHP’li vekillere ihraç geliyor Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden avukatı duyurdu! Bazı CHP'li vekillere ihraç geliyor

11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:33:06. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciden Başarılı Karavan İhracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.