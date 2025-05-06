Kadın Girişimciler Buluşması İstanbul'da - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimciler Buluşması İstanbul'da

KAGİDER, kadın girişimciliği desteklemek için İstanbul'da buluşma düzenledi. Satın alma profesyonelleriyle görüşmeler yapıldı.

06.05.2025 15:04
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Kadın girişimciliğini desteklemek ve iş dünyasında fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından ilk kez düzenlenen "İş Dünyasında KAGİDER: Girişimcilik ve Satın Alma Buluşması", İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşti.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, teknolojiden gıdaya, sağlıktan çevre çözümlerine kadar pek çok sektörden kadın girişimciler, Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının satın alma profesyonelleriyle bir araya geldi.

Kadın girişimcilerin iş dünyasında daha görünür, daha güçlü ve daha sürdürülebilir ilişkiler kurmalarını hedefleyen etkinlik, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, kadın girişimciliğinin dönüştürücü gücüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün burada bir araya gelen yüzlerce kadın girişimcinin yarattığı enerji, umut ve kararlılık bizlere bir kez daha gösterdi ki kadınların olduğu yerde üretim, yenilik ve büyüme vardır. Satın alma profesyonelleriyle birebir görüşmeler yapmaları, ürün ve hizmetlerini anlatmaları, görünürlüklerini artırmaları kadın girişimciler için çok kıymetliydi. KAGİDER olarak bu tür buluşmaları büyütmeye, kadın girişimciler için güçlü köprüler kurmaya ve fırsat eşitliğini kalıcı hale getirmeye devam edeceğiz."

İyi niyet protokolü imzalandı

Verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında iyi niyet protokolü de imzalandı. KAGİDER, Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) ve Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği (TÜSAYDER) ile imzalanan iyi niyet protokolü, kadın girişimcilerin tedarik zincirlerinde daha etkin rol almasını sağlamayı ve satın alma süreçlerinde kadın girişimcilere öncelik verilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

İşbirliğiyle fırsat eşitliği temelli politikaların yaygınlaşması, kadın girişimcilerin desteklenmesi ve tedarik zinciri süreçlerinin daha kapsayıcı hale gelmesi hedefleniyor.

Etkinlikte kurulan stantlarda, kadın girişimciler ürün ve hizmetlerini sergileyerek potansiyel iş ortaklarına doğrudan ulaşma imkanı buldu.

Fuaye alanında özel olarak tasarlanan networking alanlarıyla, girişimcilerin satın alma profesyonellerinin yanı sıra birbirleriyle de etkileşimde bulunabileceği, bilgi ve deneyim paylaşabileceği bir ortam sunuldu. Bu alanlarda pek çok yeni işbirliği, ortak proje ve iş fırsatının temelleri atıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciler Buluşması İstanbul'da - Son Dakika

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