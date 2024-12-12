Kadın Girişimciler İçin Eğitim Başlıyor

Ekonomi

Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin sıradaki eğitimi Denizli'de gerçekleştirilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilerin yönetim becerilerini ve kapasitelerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Denizli Ticaret Odası işbirliğiyle 8 Ocak 2025'te başlayacak.

8 Ocak-31 Ocak 2025 arasında sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek Akademi'ye katılmak isteyen Denizlili kadın girişimcilerin 3 Ocak 2025'e kadar başvuru yapması gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından Denizli Ticaret Odası Eğitim Salonu'nda yüz yüze ayrıca online olarak da verilecek eğitimlerde dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi alanlara odaklanılacak.

Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini artırmayı hedefleyen Akademi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler, BÜYEM tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.