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Kadın girişimcilere çekleri takdim edildi - Son Dakika

Kadın girişimcilere çekleri takdim edildi

22.11.2021 20:38
Kadın girişimcilere çekleri takdim edildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Türkiye israfı Önleme Vakfı (TİSVA) organizasyonunda gerçekleştirilen 7 KİBELE isimli belgeselin özel gösterimine katıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Türkiye israfı Önleme Vakfı (TİSVA) organizasyonunda gerçekleştirilen 7 KİBELE isimli belgeselin özel gösterimine katıldı. Gösterimin ardından Manisa'da mikro kredi alarak faaliyet gösteren 10 kadın girişimciye kredi çekleri takdim edildi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen programa Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil Fatih Akgül, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı temsilcileri, Manisa' da mikro kredi alarak faaliyet gösteren kadın girişimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Türkiye İsrafı Önleme Vakfından mikrokredi alan ve kendi girişimlerini başlatan, Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden kendilerine 'Hepitalist' bir dünya oluşturmaya çalışan dar gelirli mikro girişimci kadınların başarı hikayesini konu alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle çekilen 7 KİBELE isimli belgeselin gösterimi ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle çekilen 7 KİBELE isimli belgeselin gösterimi sonrası Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil Fatih Akgül, vakfın faaliyetleri ve mikrokredi alarak kendi girişimlerini başlatan kadınların çalışmaları hakkında bilgi verdi.

'Üreten şehir Manisa'da kadınlarımız, üretimin dışında düşünülemez'

Vali Yaşar Karadeniz programda yaptığı konuşmada, Manisa'nın üreten bir şehir olduğunu ve üreten şehirde kadınlarımızın da üretim zincirinin dışında olmasının düşünülemeyeceğini ifade ederek; "Yetişkin iş gücü nüfusunun yarısı üretip yarısı tüketirse o ülkede istenen gelişme ve kalkınma sağlanamaz. Ülke olarak millet olarak gelişeceksek, kalkınacaksak ister vasıflı olsun, ister vasıfsız olsun yetişmiş insan kaynaklarımızın tamamından istifade etmemiz lazım. Vasıfsız olanları belli eğitimlerden geçirerek vasıflı hale getirmek, üretebilir hale getirmek mümkün" dedi.

Yapılan eğitimler ve sağlanan desteklerle kadınlarımızı üretim zincirinin içine dahil etmenin önemli olduğunu da vurgulayan Vali Karadeniz, "Kadınlarımızı istihdama kazandıracak istihdam yollarının mutlaka aranması gerekiyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfının da bu konuya el atmış olması oldukça sevindirici. Bir de bu işin sosyal adalet yönü var. Dar gelirli ailelerimizin sadece yardımlarla geçinmesinin mümkün olmadığını biliyoruz. Bizler sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla bu ailelerin geçinmesi için değil ancak zor anlarında tutunabilecekleri bir dalı olacak yardımlar yapabiliyoruz. Zaten geçinmenin yolu çalışma ve üretmekten geçiyor, bunun başka bir alternatifi yok. Dolayısıyla da bu ailelerimizin içinde çalışabilecek, üretebilecek kadınlarımız varsa bunların destekleniyor olması bu açıdan önemli. Daha önce çalıştığım yerlerde de Türkiye İsrafı Önleme Vakfının mikro kredi uygulamasının başarılı ve güzel örnekleri ile karşılaştım. Bugüne kadar bu çalışmalarda emeği geçen başta Aziz hocamız olmak üzere şu anki vakfın yönetimine ve çalışma ekibine, Manisa şubesindeki arkadaşlarımıza ve vakfa katkı sunan herkese, üreten tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa'da mikro kredi alarak faaliyet gösteren 10 kadın girişimciye kredi çekleri, Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından teslim edildi. - MANİSA

Kadın girişimcilere çekleri takdim edildi
Kadın girişimcilere çekleri takdim edildi
Kadın girişimcilere çekleri takdim edildi
Kadın girişimcilere çekleri takdim edildi
Kadın girişimcilere çekleri takdim edildi

Yaşar Karadeniz, Karadeniz, Türkiye, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimcilere çekleri takdim edildi - Son Dakika Ekonomi


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