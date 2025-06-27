Kadın Girişimcilere Destek Programı Başlıyor

Ernst & Young (EY) tarafından düzenlenen EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025'e başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işlerini büyütmek ve uluslararası pazarlara açılmak isteyen kadın girişimcilere yönelik programın bu yıl Türkiye'de dokuzuncusu gerçekleştirilecek. Programa başvurular 15 Ağustos'a kadar EY Türkiye'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de EMEIA bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) genelinde düzenlenecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı ile EY Türkiye bugüne kadar 80 girişimci kadına destek verdi.

Program, katılımcılara eğitim, iş geliştirme, mentörlük ve networking (ağ oluşturma) alanlarında destek sunuyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen programla, bağımsız bir jüri tarafından seçilecek kadın girişimcilerin, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecekleri bir ağa katılmalarına, geniş ve kapsamlı EY kaynaklarına erişmelerine, şirketlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerine ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerine imkan sağlanıyor. Ayrıca program, kadın girişimcileri uluslararası pazarlarda öne çıkararak birçok alanda gelişim fırsatı sunuyor.

Programa başvuracak girişimcilerin şirketlerinde en az yüzde 25 hisse sahibi olması ve karar verici konumda bulunması gerekiyor. Ayrıca, Türkiye merkezli en az üç yıldır faaliyet gösteren ve son iki yıl içerisinde yıllık 15 milyon lira üzerinde ciro elde etmiş şirketlerin kurucuları başvuru yapabiliyor.

Programa seçilen girişimciler, başarılı iş liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecek, birebir mentörlük desteği alabilecek ve 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren girişimci kadınlardan oluşan küresel bir topluluğa katılabilecek.

Katılımcılar ayrıca iş stratejilerini geliştirme, potansiyel iş ortakları ve yatırımcılarla tanışma, kurumsal görünürlüklerini artırma gibi birçok fırsata da sahip olacak.