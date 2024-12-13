Kadın Girişimcilere Eğitim Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimcilere Eğitim Desteği

Kadın Girişimcilere Eğitim Desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın girişimcileri desteklemek için 6 bin 500 kişiye eğitim verdiklerini açıkladı.

13.12.2024 13:33
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak kadın girişimcileri ihracata katılımını teşvik etmek politikalar geliştiriyoruz. Bu kapsamda ihracatçı yetiştirme programı ile tam 6 bin 500 kadın girişimcilerimize eğitimler verdik. 2002 yılında girişimciler arasında kadınların oranı yüzde 13,1'ken 2023 yılında bu oranın yüzde 17,4'e yükseldiğini görüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Zamansız Kadınlar Ekonominin Sürdürülebilirliği, Ailenin Kökü, Yaşamın Ta Kendisi' paneline katıldı. Bakan Bolat, kadınların iş dünyasında güçlenmesinin bir toplumun refah sayısını arttıran en büyük yatırımlardan biri olduğunu ifade ederek, kadın girişimcileri desteklemek, inovasyonlara teşvik etmek ve ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmek çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Öte yandan Bakan Bolat, "2002 yılından bu yana kadın girişimcilerimiz için çok fazla çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak kadın girişimcileri ihracata katılımını teşvik etmek politikalar geliştiriyoruz. Bu kapsamda ihracatçı yetiştirme programı ile tam 6 bin 500 kadın girişimcilerimize eğitimler verdik. 2002 yılında girişimciler arasında kadınların oranı yüzde 13,1'ken 2023 yılında bu oranın yüzde 17,4'e yükseldiğini görüyoruz" dedi.

Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: "Son 5 yıldır jeopolitik gerilimlerin olduğu zorlu süreçten geçmekteyiz. Bu zorlu dönemde Türkiye ekonomisi başarılı bir dönem geçirmiştir. Covid döneminde bile Türkiye ekonomisi yüzde 1,9 büyüme gösterdi. Bunun yanında 2022'de yüzde 5,5, 2023 yılında 5,1 büyüme gösterdik. Bu yılda ilk 9 ayın ortalamasına göre yüzde 3,2 büyüme kaydetti. İstihdamda 22 yılında 21 milyondan yaklaşık 33 milyonluk istihdama bir yükseliş kaydettik. Kadın istihdamına baktığımızda ise 2005 yılında toplam kadın istihdam sayısı 4 milyon 773 bin kişiydi. Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 23,3'dü. 2023 yılı verilerine göre kadın istihdam sayısı, 10 milyon 346 bine yükseldi. Kadınların iş gücüne katılma oranı da yüzde 21'den yüzde 36'ya yaklaşmıştır. Böylece kadınların iş gücüne katılma oranındaki artış yüzde 68 düzeyinde gerçekleşmiştir."

"Türkiye'nin hizmetler sektöründe kadın istihdam payı yüzde 64'dür"

2024 yılı Ekim ayı kadın istihdam verilerine değinen Bakan Bolat, "Toplam kadın istihdam sayısı 10 milyon 954 bin oldu. Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 37,4' yükseldi. Kadınların iş gücüne arttıkça Türkiye ekonomisi daha hızlı büyüyecektir. Kadın büyükelçi oranı yüzde 2011'de yüzde 11,9'ken 2023 yılında bu 27,3'e yükseldi. Şirketlerde üst düzey yönetici kadın oranı 2012'de yüzde 14,4'ken 2022 yılında yüzde 19,6'ya yükselmiştir. Türkiye 2002 yılında 36 milyar dolarlık mal ihracatına sahipken bugün yıllık 261,4 milyar dolarlık yıllık mal ihracatına sahip ülke konumundayız. Bu oran yüzde 7'den fazla bir artıştır. 2024 yılında 38 milyar liralık bizim toplam bütçemizin 21 milyar lirasını ihracat desteklerinde kullandık. 2025 yılında bütçemiz 56 milyar lira olacak. Bununda 33 milyar liralık bölümü ihracat desteklerine kullanılacak. Dünyada kadın istihdamı en büyük pay yüzde 59 ile hizmetler sektöründedir. Türkiye'nin hizmetler sektöründe kadın istihdam payı yüzde 64'dür. Dünya ortalaması yüzde 59. 2002 yılında dünya hizmet ihracatındaki payımı yüzde 0,89'du biz bunu yüzde 1,35' yükselttik. 2028 hedefimiz yüzde 2'ye ulaşmaktır. Türkiye'de 2 milyon 232 bin esnaf ve sanatkar var, bunların 4 bin 540'ını kadınlarımız oluşturuyor. Kadınların kurduğu kooperatiflerin sayısı bin 110'na ulaşmıştır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimcilere Eğitim Desteği - Son Dakika

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