Kadın Girişimcilik Ekonomi İçin Anahtar - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimcilik Ekonomi İçin Anahtar

Kadın Girişimcilik Ekonomi İçin Anahtar

ASO Başkanı Ardıç, kadın girişimciliğin ekonomik ve sosyal dönüşümdeki önemine vurgu yaptı.

26.02.2025 16:32
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "Kadın girişimciliği ekonomik ve sosyal dönüşümün anahtarı niteliği taşıyor. Kadının girişimcilikte, istihdamda ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için hızlı ve planlı politikalar izlememiz, öncelikli sorumluluğumuzdur" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun '2. İl Kurul Toplantısı' ASO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "Kadın, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabildiğimiz ölçüde toplumdaki konumunu güçlendirebilecek ve iş hayatında daha fazla yer alacaktır. Verilere baktığımızda yıllar içinde kadının işgücüne katılımının ve girişimci kadın oranının arttığını görüyoruz. TÜİK verilerine göre 2002 yılında yüzde 13,1 olan kadın girişimci oranı 2023'te yüzde 17,4'e yükselmiş" ifadelerini kullandı.

Kadın girişimci oranı artışının yeterli olmadığını söyleyen Ardıç, "Ben TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu üyelerinin potansiyellerine baktığımda, ekonomik ve sosyal analizler yaptığımda, bu artışı hiçbir şekilde yeterli bulmuyorum. Çünkü bu artış, kadınlarımızın potansiyeli ve yetenekleriyle örtüşmüyor. Öncelikle bu toplumun yarısını kadınların oluşturduğunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız" diye konuştu.

"Kadınları bakım verici rolleriyle eşleştiren sosyal politikaları tersine çevirecek politikalar izlemeliyiz"

Kadının toplum içinde güçlenmesinin ekonomik kalkınmaya ve refaha olumlu etkilerini arttırmayı hedeflediklerini anlatan Ardıç, "En önemlisi kadınları eş, anne ve bakım verici rolleriyle eşleştiren sosyal politikaları bir an önce tersine çevirecek politikalar izlemeliyiz. Artık hepimiz biliyoruz ki, sürdürülebilir kalkınmanın temelde üç ayağı vardır: Ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik. Bu üçü olmazsa, sürdürülebilir kalkınmadan maalesef söz edemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadın girişimcilik ekonomik ve sosyal dönüşümün anahtarı"

Ardıç, sürdürülebilir kalkınmada kadının önemine dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Kadın girişimciliği bu bağlamda ekonomik ve sosyal dönüşümün anahtarı niteliği taşıyor. Kadının girişimcilikte, istihdamda ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için hızlı ve planlı politikalar izlememiz, öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu bağlamda TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi için gerçekleştirdiği projeler, kadınların bu yolculukta daha güvenli yol almalarını sağlıyor. İlham kaynağı olan bu projelerle girişimci kadınlarımızın sayısı her geçen gün artarken, ülkemizin toplumsal ve ekonomik hayatında da güçlü değişimler yaşanıyor. Kadınlar daha cesaretli olarak hayallerinin peşinden giderken, üretim ekonomisinin de en değerli katmanlarından birini oluşturuyorlar."

"Hassasiyetlerin bir devlet politikası haline gelmesi çok yararlı olacaktır"

Ardıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kadınların iş yapma biçimleri, analitik düşünce yetenekleri ve geliştirici güçleri sayesinde toplumsal dönüşüm hızlanıyor; sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize daha hızlı yaklaşabiliyoruz. Ancak sadece özel sektörün bu anlamdaki çabalarının yeterli olmadığını düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi; özel sektör, STK'lar ve üniversitelerin el ele vermesiyle, bütün bu hassasiyetlerin ve zorunlulukların bir devlet politikası haline gelmesi çok yararlı olacaktır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimcilik Ekonomi İçin Anahtar - Son Dakika

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