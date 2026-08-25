Kadın Güçlenmesi İçin Toplantı Yapıldı

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Seyit Bulak'ın başkanlığında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Sosyal Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi (SOSGİP) kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ortak proje öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilmesi planlanan ortak proje kapsamında ele alınacak konular değerlendirildi. Ayrıca planlanan çalışmalar hakkında katılımcıların görüş ve önerileri alınarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği toplantıda, kadınların ekonomik hayata daha etkin katılım sağlamalarına yönelik yapılabilecek çalışmalar da ele alındı.

Toplantıya; Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, S.S. Saraciye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Feyza Sezer Aktulga ile Sinop Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Aliye Gün katıldı.