Kadın İstihdamı Türkiye'nin Rekabet Gücünü Artıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın İstihdamı Türkiye'nin Rekabet Gücünü Artıracak

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker, kadın istihdamındaki artışın büyümeyi ve verimliliği olumlu etkilediğini belirterek, kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında ve yenilikçi sektörlerde daha fazla temsil edilmesinin Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracağını söyledi. Diker, kadınların iş gücüne katılımının artmasıyla sosyal ve ekonomik dengelerin sağlandığını ve ailelerin refah seviyesinin yükseldiğini vurguladı. Kadınların iş dünyasındaki etkin varlığını güçlendirmek ve girişimcilik potansiyelini maksimize etmek için çeşitli eğitim programları düzenlediklerini belirten Diker, kadın liderlerin yetiştirilmesi için özel programlar ve atölyeler düzenlediklerini de aktardı. Kadın istihdamını artırmak için eğitim ve beceri geliştirme programlarının yaygınlaştırılması, esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma imkanlarının sunulması, çocuk bakım hizmetlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gibi stratejik adımların atılması gerektiğini vurgulayan Diker, ayrıca kadın girişimcilere yönelik hibe, teşvik ve destek programlarının artırılması gerektiğini ifade etti.

15.06.2024 11:06
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Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker, kadın istihdamındaki artışın büyümeyi ve verimliliği olumlu etkilediğini belirterek, "Kadınların, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında ve yenilikçi sektörlerde daha fazla temsil edilmesi, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü de artıracaktır." dedi.

Diker, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 70'e yaklaştığının altını çizerek, bunun ülke ekonomisi için önemine dikkati çekti.

Kadın istihdamındaki artışın, ekonomik büyüme ve verimliliği doğrudan olumlu etkilediğini anlatan Diker, "Kadınların iş gücüne katılımının artması, sosyal ve ekonomik dengelerin sağlanmasına da yardımcı oluyor. Kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanması, ailelerin refah seviyesini yükseltir ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunur." diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerde kadınların teknoloji, mühendislik ve finans gibi alanlarda daha fazla yer aldığına işaret eden Diker, "Kadınların, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında ve yenilikçi sektörlerde daha fazla temsil edilmesi, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü de artıracaktır. Bu nedenle, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve kadın girişimciliğini desteklemek, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diker, kadınların iş dünyasındaki etkin varlığını güçlendirmek ve girişimcilik potansiyelini maksimize etmek için gerçekleştirdikleri projeler ve inisiyatiflerle büyük ilerleme kaydettiklerini belirterek, kadınları desteklemek amacıyla liderlik, girişimcilik, satış, pazarlama, ihracat ve finansal okuryazarlık gibi çeşitli alanlarda eğitim programları düzenlediklerini anlattı.

Kadın liderlerin yetiştirilmesi için özel programlar ve atölyeler düzenlediklerini bildiren Diker, kadınların dinamik sektörlerde daha görünür ve etkin roller üstlenmesini hedeflediklerini aktardı.

Diker, ANGİKAD olarak bu alanlarda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınların iş gücüne daha fazla katılımını sağlamak için bir dizi stratejik adım atılmalıdır. İlk olarak, eğitim ve beceri geliştirme programlarının yaygınlaştırılması gerekiyor. Kadınların özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitim almaları teşvik edilmeli. Bu, onların teknoloji ve mühendislik gibi yüksek talep gören sektörlerde yer almalarını sağlayarak, iş gücüne katılımlarını artıracaktır. Kadınlara esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma imkanları sunulmalıdır. Çalışma koşullarının kadınların aile sorumluluklarıyla uyumlu hale getirilmesi, iş gücüne katılımlarını kolaylaştıracaktır. Ayrıca, çocuk bakım hizmetlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını destekleyecektir."

Mentorluk ve koçluk programlarının da yaygınlaştırılması gerektiğine işaret eden Diker, bu tür programların kadınların kariyer hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracağını dile getirdi.

Diker, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi gerektiğini de bildirerek, "Kadın girişimcilere yönelik hibe, teşvik ve destek programları artırılmalıdır. Kadınların iş kurma süreçlerinde karşılaştıkları finansal ve bürokratik engellerin kaldırılması, girişimcilik potansiyellerini maksimize edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kadın İstihdamı Türkiye'nin Rekabet Gücünü Artıracak - Son Dakika

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