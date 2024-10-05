Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık

Ekonomi

ÜRETİMDE kadın istihdamını destekleme amacıyla 9 Şubat 2024'te başlatılan 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)' kapsamında 7 aylık süreçte 18-35 yaş arasında 3 bin 300 kadın iş hayatına atıldı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), üretimde kadın istihdamını artırmak amacıyla KİPAP'ı başlattı. Proje kapsamında imalat sektöründe işverenlere her kadın çalışan için 3 ay süreyle 25 bin TL destek verilirken, işe başlayan kadınlara da çocuk bakım desteği sağlanıyor. Projeden 7 aylık süreçte 18-35 yaş arasında 3 bin 300 kadın yararlanıp, iş hayatına atıldı.

İŞKUR Hizmet Merkezi'nde görevli iş ve meslek danışmanı Fatma İnan, KİPAP kapsamında çalıştırdığı her kadın için işverene aylık 25 bin liraya varan destek verildiğini söyleyerek, "Buradaki en güzel şey, kişiler işi iş başındayken öğreniyor. Onların mesleki deneyimini tecrübesini artırmaya yönelik bir program. İşveren de devletten destek aldığı için bu istihdama katkıda bulunuyor ve daha fazla eleman almaya yöneliyor. Kadınlara yönelik bir proje ama en önemli şey, imalat sektörü olması ve oradaki 18-35 yaş arasındaki kadınlarımızın başvurması. İşveren burada katılımcısını kendisi bulabildiği gibi bulamadığı halde bütün İŞKUR'lardan katılımcı bulmak için destek alabiliyor. Bu kapsamda çok fazla fabrika katılımcı talebinde bulunuyor. Bizim için en önemli kısım, kadınların imalat sektörüne de giriş yapması. Projeyle birlikte mavi yakaya eğilim ve artış fazlalaştı, özellikle imalat kısmı ve iş öğrenme kısmında kadınların daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kişi iş yerinde işin bütün gereklerini ustalardan öğreniyor. İşveren katılımcılara gerekli ücretleri ödüyor, daha sonra takip eden ayda bize gerekli evrakları sunarak bizden desteği alabiliyor" diye konuştu.

TAKOZ VE PALET YAPIMINDA ÇALIŞIYOR

3 çocuk annesi Kezban Işıklı (31), proje kapsamında Ankara'nın Sincan ilçesindeki alüminyum fabrikasında mekanik bölümünde işe başladı. Takoz ve palet yapımında çalışan Işıklı, çocuklarının okula gittiğini söyleyerek, "Maddi sıkıntılarım vardı ve işe başlamaya karar verdim. Daha önce ara ara çalışma hayatım olmuştu ancak çocuklar büyüdükten sonra artık sürekli olarak çalışmaya karar verdim. İş başvurusu için fabrikaya geldim, projeden haberim yoktu. İnsan kaynakları bana bu projeden bahsetti ve onlarla beraber İŞKUR'a gittik. KİPAP kapsamında işe başladım. Ekonomik olarak eşime destek oluyorum. Çocuklarıma istediklerini alabiliyorum. Bütün ev hanımları da kendi ayakları üzerinde durabilir. Çocuk desteğinden de yararlanıyorum" dedi.

Projeden yararlanarak aynı fabrikada çalışan Sevda Nur Yerlikaya (19) da "Burada yaklaşık 2 aydır çalışıyorum. KİPAP ile bu iş yerine girdim. 2'nci maaşımı alacağım. Aslında burada bir iş alımı yoktu ama proje sayesinde işe girebildim. Buraya ilk geldiğimde, iş sağlığı güvenliği eğitimi aldım. KİPAP olmasa alım olmadığı için işe giremezdim" diye konuştu.