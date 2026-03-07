Kadın Kılavuz Kaptan: Zorlu Yolda Cesaret Gerekli - Son Dakika
Son Dakika

Kadın Kılavuz Kaptan: Zorlu Yolda Cesaret Gerekli

07.03.2026 11:19
Türkiye'nin ilk kadın kılavuz kaptanı Nildeniz Sütçü Şen, cesaret ve disiplinle hedeflerine ulaştı.

Türkiye'nin ilk kadın kılavuz kaptanı Nildeniz Sütçü Şen, yaklaşık 10 yıl süren uzak yol kaptanlığının ardından 2013'ten bu yana İzmit Körfezi'nde kılavuz kaptan olarak görev yaptığını belirterek, "Yaptığım iş başlangıçta zor ve ulaşılmaz görünebilir ama cesaret, disiplin ve sabırla mümkün." dedi.

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği başkanlığı görevini de yürüten Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizcilik kariyerinin İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi İşletme Mühendisliği Bölümü'nü tercih etmesiyle başladığını söyledi.

Mesleğe başladığı dönemde denizcilik eğitiminin uzun yıllar yatılı ve disiplinli bir sistemle yürütüldüğünü dile getiren Şen, "Mesleğin zorluklarını tam olarak bilmeden, 'Denizi seviyorum, yapabilirim' diyerek bu yola çıktım. Mezuniyetin ardından gemilerde staj yaptım. Zabitlikten kaptanlığa uzanan süreçte tanker tipi gemilerde çalıştım. Bir limana ya da dar bir kanala yaklaşırken gemiye ilk çıkan kişi kılavuz kaptandır. Onları dikkatle izler, nasıl karar verdiklerini merak ederdim. O dönem bu işi yapmak istediğime karar verdim. Yaklaşık 10 yıl süren uzak yol kaptanlığının ardından sınavlar ve yoğun hazırlık sürecinden sonra 2013'ten bu yana İzmit Körfezi'nde kılavuz kaptan olarak görev yapıyorum. Yaptığım iş başlangıçta zor ve ulaşılmaz görünebilir ama cesaret, disiplin ve sabırla mümkün." ifadesini kullandı.

Şen, Türkiye'deki ilk kadın kılavuz kaptan olmanın hem gurur hem de sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

Mesleğe başladığı dönemde ciddi bir baskı hissettiğini ifade eden Şen, "İlk olmak kolay değil. Başlangıçta eleştirilmemek için daha fazla çalışmam ve kendimi iki kat ispat etmem gerektiğini düşündüğüm dönemler oldu. Kılavuz kaptanlıkta her operasyon farklıdır ancak zamanla tecrübe ve öz güven artıyor." diye konuştu.

"En riskli an gemiye transfer"

Şen, kılavuz kaptanların vardiyalı çalıştığını ve görev yaptığı İzmit Körfezi'nde yoğun gemi trafiği bulunduğunu söyledi.

Görev yapacakları gemilere, limana bağlıysa araçla, açıkta seyir halindeyse kılavuz botuyla ulaştıklarını anlatan Şen, hareket halindeki gemilere "pilot çarmıhı" adı verilen merdivenle çıktıklarını belirtti.

Mesleğin en riskli anının, gemiye transfer süreci olduğunu dile getiren Şen, özellikle kötü hava koşullarında bu sürecin ciddi fiziksel risk taşıdığını söyledi.

"Kadınların sayısı artıyor"

Şen, denizcilik sektöründe kadınların görünürlüğünün giderek arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"2013'te kılavuzluğa başladığımda Türkiye'de tek kadın kılavuz kaptandım. Türkiye'de artık aktif görev yapan 6 kadın kılavuz kaptan var, ancak sayı hala yeterli değil. Rol modellerin görünür olması, mentörlük sistemlerinin güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin net şekilde uygulanması gerekiyor. Denizcilik mesleğini hedefleyen genç kadınlara da tavsiyem, başlangıçta zor ve ulaşılmaz görünebilir ancak gerçekten istediğiniz bir meslekse başkalarının sınırlarını değil kendi potansiyelinizi dinleyin."

Şen, Uluslararası Deniz Kılavuz Kaptanları Birliği yönetiminde de yer aldığını belirterek, hedefinin, kılavuzluk hizmetlerinin emniyet ve uluslararası standartlar çerçevesinde gelişmesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Kılavuz Kaptan: Zorlu Yolda Cesaret Gerekli - Son Dakika

