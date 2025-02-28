Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu Başladı

Ekonomi

OKA'dan "Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu"

SAMSUN - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kadın istihdamı ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında "Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu" programı düzenleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten OKA, kadın İstihdamı ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliği ile düzenlenen Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu ve OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ile yürütülecek Samsun endüstriyel robot operatörlüğü eğitimine ilişkin açıklamalar OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ve Samsun Model Fabrika Müdürü Onur Berberoğlu tarafından yapıldı.

Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu

Bölgedeki firmaların yalın ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlayacak mühendis kaynağının oluşturulması için Kadın Mühendis Yetiştirme Okulu programı düzenleniyor. Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliği ile düzenlenecek program için 3-17 Mart 2025 tarihleri arasında ön talep toplanacak. Faaliyet yeni mezun mühendislerin reel sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilmesini, Endüstri 4.0, yalın dönüşüm, dijital dönüşüm ve verimlilik eksenlerinde bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Program kapsamında katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler sunularak onların iş gücü piyasasına daha hızlı adapte olmaları ve istihdam imkanlarında rekabet avantajı elde etmeleri hedefleniyor. Faaliyet kapsamında fakültelerin mühendislik bölümlerinden mezun ya da son sınıf öğrencisi 15 genç kadın, 3 aşamalı bir mühendis geliştirme programına katılacak. Katılımcılar, yalın üretim ve verimlilik uygulamaları konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler alacak. Endüstri 4.0 ve dijital teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonu üzerine eğitimler verilecek. Ayrıca katılımcılar, 4 aylık sektörel dönüşüm projelerinde görev alarak firmaların dönüşüm süreçlerine katılım sağlayacak.

Eğitim içeriği 6 gün yalın üretim artı 1 gün dijital dönüşüm eğitimi şeklinde toplam 7 gün (42 saat) olacak şekilde gerçekleştirilecek. Teorik ve uygulamalı eğitimler sonunda katılımcılar Model Fabrika Öğren Dönüş Programında 4 aylık yalın/dijital dönüşüm projelerinde görevlendirilerek saha deneyimi kazandırılacak. Eğitimler ve sanayi uygulamaları sonunda tüm sürecin en az yüzde 80'ine katılım sağlayan kursiyerlere sertifika verilecek. Program kapsamında işletmelerle imzalanacak protokoller vasıtasıyla kursiyerlerin istihdam sürecinde uygun firmalara yerleştirilmesine destek sağlanacak. Kalkınma Ajanslarının 2025 yılı 'Kadın Girişimciliği Kadın İstihdamı' teması doğrultusunda programa, endüstri, makine, bilgisayar ve diğer mühendislik bölümlerinden mezun ya da son sınıf öğrencisi, 30 yaşını aşmamış kadınlar başvurabilecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru işlemleri ise OKA'nın internet sitesinden yapılabilecek.

Samsun'da Kadınların Nitelikli İstihdamı Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitimi Programı

Samsun'da kadın İstihdamı ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için kadın mühendis ve teknikerlere yönelik endüstriyel robot operatörlüğü eğitimi düzenlenecek. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ile yürütülecek eğitim programı ile Samsun'da 20 kadın mühendis veya teknikerin endüstriyel robot operatörü olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. Eğitim başvuruları 3 Mart- 23 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim başvuru şartları şöyle: "Katılımcının 18-30 yaş arası kadın olması. Mühendis, tekniker veya ilgili diğer bölüm öğrencisi veya mezunu olması. Tercihen analitik geometri ve geometri teknik bilgilerine sahip olması. Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması. Öğrencinin yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimleri eksiksiz katılması."

Programa başvurular OKA sitesinden 23 Mart 2025 Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapılacak. Akabinde OKA ve iş birliği yapılan diğer kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, başvurusu kabul edilen öğrenciler eğitim programına katılmaya hak kazanacak.