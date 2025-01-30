Kadınlar Bağ Budamada İnovasyon Yarattı

Ekonomi

Erkeklerin işi olarak bilinen bağ budama işine kadın eli değdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurulan 'Altın Makas Kızlar Grubu' bir ilki başardı

Alaşehir'de 16 kadından oluşan 'Altın Makas Kızlar Grubu' bu yıl yaklaşık bin dönümlük üzüm bağında budama çalışması yaptı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkeklerin işi olarak bilinen bağ budama işine kadınlar da el attı. 'Altın Makas Kızlar Grubu' adı altında kurulan ve 16 kadından oluşan bağ budama ekibi bu yıl bin dönüm bağ alanında budama çalışması yaptı. Günlük 1200 TL yevmiye alan kadın budakçılar hem aile ekonomilerine önemli bir katkı sunuyor hem çocuklarını okutuyor hem de erkeklerin baskın olduğu bir sektörde kendilerini yaptıkları işle ispatlıyor.

Alaşehir'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde Dayıbaşı Sultan Günay tarafından oluşturulan 5-6 kişilik kadın bağ budama ekibi, 16 kişiye ulaşarak, Türkiye'de bir ilki başardı. Bu güne kadar erkek işi olarak bilinen bağ budama işini, kurdukları ekiple bir ilki başardılar. Kadınların bu başarısını duyan Alaşehir Ziraat Odası başkanı Özer Demir, adını 'Altın Makas Kızlar Grubu' olarak adlandıran kadınlar grubunu budama yaptıkları bağ alanında ziyaret etti. Kadın budakçılar, ziyaret sırasında kendilerine baklava sürprizi yapan Özer Demir'e teşekkür etti.

Altın Makas Kızlar Grubu elemanları, budama kursuna katılarak, sertifika aldıklarını, erkeklerin işi olarak bilinen budama işlerini kadınların da yapabileceğini, evlerine ekonomik destek sağladıklarını ve çocuklarını okuttuklarını dile getirdi.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açılan Budama Kursu'na katılarak, budama sertifikası aldıklarını ve hepsinin sertifikalı budama ustası olduklarını belirten Dayıbaşı Sultan Günay, "Bu mesleğe 5-6 kişiyle başladık. Bugün itibari ile 15-16 kişi olduk. Bu yıl bin dönüme yakın bağ budaması yaptık. Bu yıl yağışlardan dolayı bugün itibari ile 48 gündür budama yapıyoruz. Arkadaşlarım Allah razı olsun benim arkamda durdular. Bağ sahipleri bekliyorlar, biz de sıraya koyarak bağları buduyoruz. Ben budamayı babamdan öğrendim. Alaşehir Ziraat Odası başkanı Özer Demir bugün bize bir sürpriz yaptı. Bizi ziyaret etti. Başkanımıza bizi ziyaret ettiği için tatlı ikramında bulunduğu için teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk." dedi.

"Budama işi erkek işidir"

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, "Alaşehir'in Yeşilyurt Mahallesinde Sultan Günay ablamızı ekibiyle beraber ziyaret ettik. Görüyoruz ki kadınlarımız erkeklerin seviyesine geldi. Aslında budak işi erkek işidir. Kadınlarımız bağlarda sadece ip bağlama yapar. Artık kadınlarımızı bağ budarken görmek bizim için gerçekten bir övünç kaynağıdır. Kendilerini, ailelerine, evlerine bu şekilde katkı sağladıkları için tebrik ediyorum. Kadınlarımız artık bağlarda traktör kullanabiliyor, bağlarda ilaç atabiliyorlar, ızgara çekerken görebiliyoruz. Bu günde budak yaparken gördük. Bu her yerde rastlayabileceğimiz bir şey değil. Bunu Yeşilyurt Mahallesi kadınlarının bir marifeti olarak düşünüyorum. Bundan sonra bu bir örnek oluşturacak ve başka köylerde de görebiliriz. Budak önemli bir şey. Budama yaparken çubuklarda çok sık gözlü, çok açık gözlüleri değil de normal gözlü olanları, sağlam, pişkin çubuklardan bırakmak gerekiyor. Kav marazı dediğimiz hastalık nedeniyle farklı makaslar kullanılmalı veya makaslar bu tür asmalarda kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmelidir. Böylece hastalığın diğer asmalara bulaşması önlenebilir." diye konuştu.

Odunları yakacak olarak kullanılıyor

Bağ budama sonucunda kesilen odunlar traktörle toplanarak, evlerde yakacak olarak kullanılıyor. Budama ile kesilen asma kütükleri toplanarak, evlerde soba, kalorifer ve diğer ihtiyaçların karşılanmasında kullanılıyor.