Kadınlar 'Daha Eşitlikçi Bir Dünya' İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kadınlar 'Daha Eşitlikçi Bir Dünya' İçin Bir Araya Geldi

İş Bankası'nın ev sahipliğinde, kadınlar eşitlik ve toplumsal dönüşüm üzerine deneyimlerini paylaştı.

07.03.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleceğe ışık tutan kadınlar "Daha Eşitlikçi Bir Dünya" için bir araya geldi

İSTANBUL - İş Bankası'nın ev sahipliğinde üçüncü kez düzenlenen "Daha Eşitlikçi Bir Dünya" etkinliğinde iş, girişimcilik ve spor dünyasının önde gelen kadın temsilcileri ilham veren deneyimlerini paylaştı. Panellerde, eşitliğin önemi ve kadınların toplumsal dönüşümdeki rolü ele alındı.

Kadınları güçlendirmeyi ve iş hayatına katılımlarını artırmayı en önemli öncelikleri arasında gören Türkiye İş Bankası, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığı artırma çalışmalarını da sürdürüyor. Banka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bu yıl üçüncü kez "Daha Eşitlikçi Bir Dünya" etkinliğine ev sahipliği yaptı. İş dünyasından spora, üretimden tarıma kendi faaliyet alanlarında rol model haline gelmiş kadınlar, başarı hikayelerini katılımcılara aktardı.

"Eşitlik bir tercih değil, kalkınmanın şartı"

Etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada kadınların önlerindeki engeller kaldırıldığında hem ekonomik hem de sosyal kalkınma anlamında çok önemli mesafe kat edileceğini vurgulayan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri İzlem Erdem, "Kadınların eğitime erişimindeki sorunlar bu eşitsizliklerde önemli rol oynuyor. Son verilere göre dünyada 119 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. Eğitimden mahrum kalan bir neslin gelecekte istihdam piyasasında yer alması, günümüz teknolojilerine adapte olması mümkün değil. Toplumsal cinsiyet eşitliği sosyal bir kavram olarak görülse de ekonomik kalkınma önemli bir bileşen. Önümüzdeki 10 yılda eşitsizliklerin azaltılması durumunda küresel ölçekte milli gelir artış hızı iki kat artacak. Bu veriler ışığında toplumsal cinsiyet eşitliği tercih değil zorunluluk" dedi.

"Türkiye'de yönetimde kadın oranı yüzde 20 iken, İş Bankası'nda bu oran yüzde 42'ye yaklaştı"

İş Bankası'nın 100 yılı aşan tarihi boyunca, ülkemizin sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınmasına da katkıda bulunmayı görev edindiğini belirten Erdem, "Bu yaklaşımla bugün banka çalışanlarının yüzde 55'i kadınlardan oluşuyor. Türkiye'de yönetimde kadın oranı yüzde 20 iken, İş Bankası'nda bu oran yüzde 42'ye yaklaştı. 34 yılı geride bıraktığım bu kuruma ilk girdiğim zamanki heyecanı meslek hayatımın her aşamasında hissetmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu süre boyunca cinsiyet benim için hiçbir zaman engel olmadı. Kişisel yetkinliklerimle bu kariyer yolculuğunu yapmış olmaktan gurur duyuyorum. 2023'te Kadının Güçlenmesi Bildirgesi'ni yayınladık. Kadın girişimcilere 5 yıl içinde 100 milyar TL finansman sağlama ve finansal okuryazarlık programları ile 15 bin kadın girişimciye eğitim verme taahhütlerini sürdürdük" diyerek sözlerini tamamladı.

"Yapısal sorunlara ve uzun vadeli stratejilere odaklanmalıyız"

Bankacılığın, tarihsel olarak Türkiye'de kadın istihdamının en güçlü olduğu sektörler arasında yer aldığını belirten UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Dr. Aslı Çoban, "Bankacılık geçmişte 'saygın' işlerle kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırdığı ve eğitimli genç kadınlara kariyer fırsatları sunduğu gibi, bugün de eşit fırsatlar politikalarıyla yüksek yetenekli kadınları bünyesine çekmeye devam ediyor. Ancak, ekonominin genelinde, ev içi bakım yükleri ve iş yaşantısında süregelen 'kadın işi-erkek işi' ayrımı, kadınların kariyerlerinde ilerlemesinin önünde hala ciddi bir engel oluşturuyor ve yönetim kademelerinde kadınların hala eksik temsil edildiğini görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği için, önümüzdeki yol, artık doğrudan yapısal sorunlara odaklanmamızı ve uzun vadeli stratejiler geliştirmemizi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Sporda, iş dünyasında, tarımsal üretimde kadınlar

Gazeteci Banu Yelkovan'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Sporla Değişen Dünyalar" panelinde, milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, milli voleybolcu İlkin Aydın ve ultra maraton sporcusu Aysu Türkoğlu, sporda cinsiyet eşitliği ve kadınların temsiliyetinin artırılmasına yönelik görüşlerini paylaştı.

Gazeteci Güzem Yılmaz Ertem'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Kadınların Gücüyle Dönüşen Dünya" panelinde ise Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli; BM FAO Küresel Gıda Kahramanı Şef Ebru Baybara Demir ve FutureBright Group Kurucusu Akan Abdula ekonomik dönüşüm, kadın liderliği ve toplumsal normlardaki değişimi değerlendirdi.

Gazeteci İrfan Donat'ın yönettiği "Köklerden Geleceğe: Umut Yeşerten Kadınlar" panelinde de Kars Kazevi Kurucusu Nuran Özyılmaz, Natural Kapıdağ Kurucusu Beyza Aydın ve Baltalı Gıda Hayvancılık Kurucusu Funda Özer Baltalı, ilham veren hikayeleriyle sürdürülebilir kırsal kalkınmada kadınların rolünü ve kadın girişimciliğini desteklemek için atılması gereken adımları gündeme getirdi.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

İş Bankası, Ekonomi, Kadın, Yaşam, Banka, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadınlar 'Daha Eşitlikçi Bir Dünya' İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:57:52. #7.12#
SON DAKİKA: Kadınlar 'Daha Eşitlikçi Bir Dünya' İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.