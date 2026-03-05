Kadınlar Günü'nde 80 Milyon Çiçek İhraç Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar Günü'nde 80 Milyon Çiçek İhraç Edildi

05.03.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'den 35 ülkeye 80 milyon dal çiçek gönderildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'den Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere 35 ülkeye 80 milyon dal çiçek gönderildi.

Kesme çiçek üretiminin yoğun yapıldığı Antalya'daki seralarda Dünya Kadınlar Günü hareketliliği yaşanıyor. Seralardan toplanan karanfil, hüsnüyusuf ağırlıklı kesme çiçekler, depolarda özenle paketlenip tırlarla yurt dışına gönderiliyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Kadınlar Günü çiçeklerinde sevkiyatların tamamlanmak üzere olduğunu, son siparişleri hazırladıklarını söyledi.

Sektörün geçen yıla göre bu sene daha hareketli olduğunu dile getiren Yılmaz, çiçek siparişlerinde yaklaşık yüzde 15 artış yaşandığını ifade etti.

Geçen yıl Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 9 milyon dolarlık çiçek ihraç ettiklerini hatırlatan Yılmaz, "Bu yıl yaklaşık 80 milyon dal çiçek gönderdik. Yaklaşık 12 milyon dolarlık ciro yaptık. Çiçek üreticilerimiz ihracattan oldukça memnun." dedi.

Hollanda ve İngiltere iki önemli pazar

En fazla ihracatı Hollanda'ya gerçekleştirdiklerini bildiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hollanda en önemli pazarımız, ikinci sırada İngiltere geliyor. Hollanda'ya gönderdiğimiz çiçeklerin büyük bir bölümü de İngiltere'ye geçiyor. Hollanda ve İngiltere en büyük ihracat pazarımız diyebiliriz. Bunların yanı sıra Almanya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere de yoğun gönderimlerimiz oldu. Savaşta olmasına karşın Ukrayna ve Rusya'ya da çiçek gönderimimiz söz konusu. Güzel bir Kadınlar Günü süreci geçiriyoruz."

İsmail Yılmaz, bu dönemde Avrupa pazarının pastel renkteki çiçeklere daha fazla tercih ettiğini ancak kırmızı ve beyaz çiçeklerde de önemli ölçüde sipariş geldiğini kaydetti.

Çiçek sektöründe yaklaşık 60 bin dekar alanda dikim yapıldığını ve doğrudan 100 bin, dolaylı ise 300 bin kişiye geçim kaynağı sağlandığını vurgulayan Yılmaz, sektördeki iş gücünün yaklaşık yüzde 80'ini kadınların oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Kadınlar Günü, Türkiye, İhracat, Ekonomi, 8 Mart, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadınlar Günü'nde 80 Milyon Çiçek İhraç Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:12:33. #7.12#
SON DAKİKA: Kadınlar Günü'nde 80 Milyon Çiçek İhraç Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.