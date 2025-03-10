Kadınlar Günü'nde Madencilikte Kadın Gücü - Son Dakika
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Ekonomi

Kadınlar Günü'nde Madencilikte Kadın Gücü

Kadınlar Günü\'nde Madencilikte Kadın Gücü

İTÜ Maden Fakültesi, 8 Mart'ta madencilikte kadınların rolünü vurgulayan bir etkinlik düzenledi.

10.03.2025 13:50
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İTÜ Maden Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde madencilik sektöründe kadın istihdamının önemine dikkat çeken 'Yer Biliminde Kadının Gücü' etkinliğini düzenledi. Etkinlikte, kadın mühendislerin sektördeki başarıları ve fırsat eşitliği konuları ele alındı. Kanada merkezli Centerra Gold'un Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Lisa Wilkinson, etkinlikte madencilik ve yer bilimleri alanında kadınların kariyer yolculuklarına dair bir konuşma yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi, 8 Mart 2025 Dünya Kadınlar Günü'nde, yer bilimlerinde kadınların rolünü vurgulayan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Akademisyenler, sektör profesyonelleri ve öğrencileri bir araya getirerek kadın mühendislerin başarılarını ve sektördeki varlıklarını güçlendirmeyi amaçlayan konferansta, madencilik ve mühendislik alanlarında çalışan kadınların kariyer yolculuklarına ışık tutacak konuşmalar gerçekleştirildi.

"Madencilik sektöründe fırsat eşitliği sağlanmalı"

Öksüt Madencilik | Centerra Gold adına etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Centerra Gold Inc. Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Lisa Wilkinson, maden sektöründe kadınların gün geçtikçe artan rolünü ve bu alanda fırsat eşitliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

"Madencilik ve mühendislik gibi geleneksel olarak erkek egemen olan sektörlerde kadınların daha fazla yer alması hem sektörün gelişimi hem de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından büyük önem taşıyor. Öksüt Madencilik | Centerra Gold olarak, çeşitliliği ve kapsayıcılığı temel bir değer olarak benimseyerek kadın istihdamını desteklemeye devam ediyoruz ve bu konuda öncü rol oynamaya devam edeceğiz" diyen Wilkinson, kendi kariyer yolculuğuna dair deneyimlerini de paylaştı. Genç kadın mühendislere tavsiyelerde bulunan Wilkinson, "Kadınların bu alanlarda başarılı olabilmeleri için öncelikle kendilerine inanmaları ve sürekli öğrenmeye açık olmaları gerekiyor. Ayrıca, güçlü bir profesyonel ağ kurmak ve yaptıkları işi görünür kılmak da kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olacaktır" dedi.

"Kadın mühendislerin daha fazla desteklenmesi gerekiyor"

Kadın mühendislerin daha fazla desteklenmesi ve sektörde aktif rol almaları için fırsatların artırılması gerektiğini belirten Wilkinson, konuşmasını "Kadınlar yalnızca çalışan değil, aynı zamanda lider olmaya adaydır. Onlara destek vermek, sadece işletmeler için değil, toplumun geleceği için de çok büyük bir fark oluşturacaktır" şeklinde konuştu.

"Yer Biliminde Kadının Gücü" etkinliği, İTÜ Maden Fakültesi'nin madencilik ve mühendislik alanlarında kadınların güçlenmesine katkıda bulunmayı ve genç kadın mühendis adaylarına ilham vermeyi hedefliyor. Etkinlik boyunca, yer bilimleri alanında çalışan birçok başarılı kadın mühendis ve akademisyen de kendi hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Ayrıca müzik dinletisi, sergiler ve atölye çalışmaları gibi sosyal etkinlikler de programda yer aldı.

Öksüt'ten kadın istihdamını destekleyici proje

Yapılan açıklamaya göre, kadın temsilini artırmak ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli projeler yürüten Öksüt Madencilik, mentorluk programları, eğitimler ve kariyer gelişim fırsatları sunuyor. Bu amaçla 2021'de IDEA projesi hayata geçiren şirket; ayrıca kadın çalışanların liderlik pozisyonlarına yükselmeleri için de destekleyici bir ortam sağlıyor.

IDEA projesi kapsamında liderler ve departmanların yanı sıra her çalışanın çeşitli sorumlulukları bulunuyor. Projeyle toplu iş sözleşmesi kapsamında kız çocuklarının eğitime devamını desteklemek amacıyla eğitim yardımları yüzde 10 artırıldı. 2024 yılı itibarıyla kadın çalışan oranı yüzde 17,32'ye, üst yönetimde kadın temsil oranı yüzde 33'e çıkarıldı. HPV aşısı, özel sağlık sigortası kapsamına alınarak kadın çalışanlar ve kız çocuklarının sağlığı desteklendi. Bilinçsiz önyargıları yıkmak amacıyla yöneticilere "IDEA Odağında Mülakat" ve "Bilinçsiz Önyargı" eğitimleri verildi. Daha kapsayıcı bir iş yeri kültürü oluşturmak için de bir "IDEA Sözlüğü" hazırlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kadınlar Günü'nde Madencilikte Kadın Gücü - Son Dakika

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