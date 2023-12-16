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Kadınlar kurdukları kooperatif ile 160 çeşit ürün üretip ekonomiye katkı sağlıyor - Son Dakika
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Kadınlar kurdukları kooperatif ile 160 çeşit ürün üretip ekonomiye katkı sağlıyor

Ordu'nun Çamaş ilçesinde kurulan 'Çamaş Hanımeli Kadın Kooperatifi' sayesinde kadınlar, koruyucu kullanmadan ürettikleri 160 çeşit doğal ürünün satışını yaparak aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlıyor. Ürünlerin büyük talep görmesiyle birlikte kooperatif, hem yerinde hem de internet üzerinden satış yapıyor.

Kadınlar kurdukları kooperatif ile 160 çeşit ürün üretip ekonomiye katkı sağlıyor
16.12.2023 - 23:14,
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Kadınlar kurdukları kooperatif ile 160 çeşit ürün üretip ekonomiye katkı sağlıyor

ORDU - Ordu'nun Çamaş ilçesinde kadınlar tarafından kurulan kooperatif ile 160 çeşit doğal ürünün üretimi yapılıyor. Kadınlar koruyucu kullanmadan ürettikleri ürünlerin satışını yaparak, aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

Çamaş ilçesinde bir süre önce kurulan 'Çamaş Hanımeli Kadın Kooperatifi' ile kadınlar, bölgedeki kadınlardan elde ettikleri tüm ürünler ile çeşitli ürünler hazırlıyor. Sirke, reçel, erişte, el yapımı çorba, turşu, kuru gıdalar gibi toplamda 160 çeşit ürünü hazırlayan kadınlar, satışını ise hem yerinde, hem de internet sitesi üzerinden gerçekleştiriyor.

"Ürünlerimizi ilçemizdeki kadınlardan temin edip, onların da ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Çamaş Hanımeli Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sebile Gelmez, özellikle 'şifa sepeti' adı altında hazırladıkları ürünlere talebin çok olduğunu söyledi. Gelmez, "Burada toplamda 160 çeşit ürünümüz vardı, en çok satılanları sabitledik ve 75 civarında ürünümüz var. Ürünlerimizi dilenirse 'şifa sepeti' şeklinde hazırlayıp, istenirse de her ürünümüzü ayrı hazırlayıp gönderiyoruz. Biz bu işi yaparak ev ekonomimize katkı sağlarken aynı zamanda dolaylı yolda ülke ekonomisine de katkı sağlamış oluyoruz. Bütün ürünler katma değer sağlayıp raflarımıza kaldırıyoruz ve tüketicimize ulaştırıyoruz. Ürünlerimizi tamamen köydeki kadınlarımızdan elde ediyoruz ve böyle onlara da destek olmuş oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kendimiz işleyip kendimiz satıyoruz"

Kooperatifin Başkan Yardımcısı Fatma Uyar, üretimini kendilerinin yaptığı pekmez, reçel, kahvaltılık sos, turşu gibi ürünleri el emeği ile hazırladıklarını belirterek, "Kuru ürünlerimiz de var, burada kendimiz işliyor ve satışa sunuyoruz. 160 dolayında ürünümüz var" şeklinde konuştu.

"Çikolata ezmesi yerine süt reçeli çok talep görüyor"

Kooperatif üyesi Nurcan Çamaş ise harici olarak şifalı ürünler de hazırladıklarını söyledi. Özellikle ısırganlı tarhana çorbasının çok talep gördüğünü kaydeden Çamaş, "Bunun dışında süt reçelimiz çikolata ezmesi gibi olduğu için özellikle çocuklar için öneriyoruz. Sütümüzü bölgedeki üreticilerimizden temin ediyoruz, hazır süt kullanmıyoruz. Burada 4-5 kadınla birlikte dışarıdan da yardımcı alarak ürünlerimizi tek elden çıkartmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Çamaş, Ordu, Son Dakika

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