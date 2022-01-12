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Kadınlar, ürettikleriyle e-ticaret sahnesine çıkıyor - Son Dakika

Kadınlar, ürettikleriyle e-ticaret sahnesine çıkıyor

12.01.2022 11:04
Kadınlar, ürettikleriyle e-ticaret sahnesine çıkıyor

BEB KA, Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi ile iş birliğinde kentteki kadın üreticilerin pazarlama ve e-ticaret alanında donanımlı olmaları hedefiyle eğitim ve danışmanlık seferberliği başlattı.

BEB KA, Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi ile iş birliğinde kentteki kadın üreticilerin pazarlama ve e-ticaret alanında donanımlı olmaları hedefiyle eğitim ve danışmanlık seferberliği başlattı.

Bilecik Üretici Kadın Topluluklarına Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Programı Tanıtım Toplantısı'na Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve BEB KA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ile Bilecik'te faaliyet gösteren 8 kadın üretici dernek ve kooperatifi temsilcileri katıldı. Toplantıda üreticiler üretim ve pazarlama stratejileri geliştirmek hedefiyle bilgilendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter M. Zeki Durak, "Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım Sonuç Odaklı Programı adı altında 3 yıllık çok özel bir çalışma yürütüyoruz. Ajansımız, geçtiğimiz yıllarda 4 mali destek programıyla kırsal kalkınma özelinde 75 proje destek verdi ve toplamda 35 milyon TL'lik bir yatırım bu sayede hayata geçti. Desteklerimiz ile bölgedeki kırsal alanlarda tarım-sanayi iş birliğini güçlendirecek ve ekonomik çeşitliliğin sağlanmasıyla gelir artışına katkı sunacağız. Bilecik Belediyesi ile iş birliğinde yürüttüğümüz bu programda katılımcılar stratejik planlamadan e-ticarete, marka ve ürün tasarımından stok yönetimine birçok konuda toplam 48 saat eğitim alacaklar. Ayrıca, eğitimlerden sonra her bir kadın üretici dernek kooperatif, kendi belirlemiş olduğu 2 eğitim konusunda 12 saat danışmanlık hizmeti de alacak. Eğitim ve danışmanlıkların tamamlanması sonucunda katılımcılarımızın en az bir e-ticaret mecrasında satış yapar duruma bekliyoruz" dedi.

Programın, üreten kadınların emeklerinin katma değere dönüşmesini sağlayacağını dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise, "Ajansımızla birlikte düzenlediğimiz program sayesinde Bilecikli üretici kadınlar, üretimden pazarlama aşamasına kadar olan bütün süreçleri daha profesyonel bir şekilde yönetebilecekleri eğitimleri alacaklar. Kırsal kalkınmada karşılaştıkları zorlukları pratikte çözebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve üretim döngüsünde kendilerine kalıcı bir yer edinebilecekleri eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde gelişim gösterecekler. Kırsal kalkınma ve turizm kavramlarını ön planda tutarak, yerel aktörler olarak iş birliği yaptığımızda ortaya güzel işler çıkacak" ifadelerini kullandı.

Kentin tarım ve kültürel zenginlikler açısından çok değerli bir konumda olduğunu belirten Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya da "Bu program kapsamında Bilecikli üreten kadınlarımız, artık yetiştirdikleri ürünleri dijital mecralarda pazarlayabilecek bilgi birikimine kavuşacaklar. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ortaya çıkan tabloda kadın üreticilerimize ve kırsal kalkınmaya yönelik birçok fırsat doğdu. Bu fırsatı bir değere dönüştürebilmek için programımız bu yolda rehberlik edecek. Ürettiğimiz değer kadar kentimizin kıymetinin artacağı düşüncesiyle bu alanda çalışmamız ve ürün geliştirmemiz lazım. Kırsal kalkınmada Bilecik, çok dinamik bir kent ve bu sebeple daha fazla kadın üreticimizle ilerleme kaydetmeliyiz. Bu hedefle BEB KA'nın 20 Mart 2022 tarihine kadar başvurularını açtığı 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı desteklerinden faydalanmalı ve başvurularımızı gerçekleştirmeliyiz" diye konuştu. - BURSA

Kadınlar, ürettikleriyle e-ticaret sahnesine çıkıyor
Kadınlar, ürettikleriyle e-ticaret sahnesine çıkıyor
Kadınlar, ürettikleriyle e-ticaret sahnesine çıkıyor
Kadınlar, ürettikleriyle e-ticaret sahnesine çıkıyor

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Bilecik Valiliği, Semih Şahin, Bilecik, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadınlar, ürettikleriyle e-ticaret sahnesine çıkıyor - Son Dakika Ekonomi


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