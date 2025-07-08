Kadınlara Yeniden İş Hayatı Fırsatı

LEAD Network Türkiye ve YenidenBiz Derneği kariyerine ara vermiş kadınların iş hayatına yeniden katılımını desteklemeye yönelik 100 kadının yararlanacağı "Kariyer Yönetimi ve Gelişim Programı"nı tanıttı.

LEAD Network Türkiye ve YenidenBiz Derneğinden yapılan ortak açıklamaya göre, program, LEAD Network Türkiye ve YenidenBiz işbirliğiyle düzenlenen Kurumsal Üye Buluşması kapsamında tanıtıldı. İnsan kaynakları liderlerinin katılımıyla kapsayıcılık ve fırsat eşitliği odağında yeniden istihdam politikaları ele alındı.

Programının içeriği LEAD Network Türkiye STK Takım Gönüllüsü ve Reed İcra Direktörü Süheyla Kulualp tarafından paylaşıldı.

LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve La Lorraine Bakery Group Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nigiz Ulak, etkinliğin "Yeniden Başlama Cesareti, Dayanışmanın Gücü ve Geleceğe Dair Umutlar" başlıklı panelinde açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen Ulak, kariyerine ara vermiş kadınların yeniden iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek kampanyanın hem kurumlara hem de adaylara büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Ulak, "YenidenBiz ile birlikte daha yüksek geri dönüşlü projelere ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"Yeni başlangıçlar stratejik bir yetenek kazanımıdır"

YenidenBiz Yönetim Kurulu Üyesi ve ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı da işe ara vermenin bir "boşluk" olmadığını, çok yönlü gelişimin, öğrenmenin ve dönüşümün olduğu "değerli bir dönem" olabileceğini aktardı.

Kariyerine ara vermiş kadınların, yüksek bağlılık ve çok yönlü becerileriyle kurumlara gerçek bir liderlik potansiyeli sunduğuna değinen Narlı, "Yeni başlangıçlar sadece sosyal sorumluluk değil, kurumlar için stratejik bir yetenek kazanımıdır. Returnship ve esnek çalışma modelleri, yalnızca işe dönüşü değil, tüm organizasyonun verimliliğini artırır." değerlendirmesinde bulundu.

LEAD Network Türkiye STK Takım Lideri ve Barry-Callebaut Genel Müdürü Ahmet Turgut da LEAD Network Türkiye'nin sosyal sorumluluk projelerinde diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak daha çok kişiye dokunmayı hedeflediğini kaydetti.

Turgut, "İlk işbirliğimizde YenidenBiz ile bu kampanyayı başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"Kadınların iş gücündeki varlığı kurumların sürdürülebilirliği için stratejik bir kaldıraçtır"

YenidenBiz Yönetim Kurulu Üyesi ve QNB Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar da cesaretin, sadece bireyden beklenmemesi gerektiğini aktararak, kurumların aktif olarak cesareti besleyen, ilham veren ve hataya alan tanıyan bir kültür yaratması gerektiğini vurguladı.

Yeniden başlamak isteyen bir çalışanın ihtiyacının yalnızca eğitim olmadığını aynı zamanda saygı görmek, anlaşılmak ve potansiyeline inanan bir yapı içinde yer almak olduğunu belirten Akıncılar, "Kadınların iş gücündeki varlığı sadece bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda kurumların sürdürülebilirliği için stratejik bir kaldıraçtır." değerlendirmesinde bulundu.

LEAD Network Türkiye STK Takım Gönüllüsü ve Reed İcra Direktörü Süheyla Kulualp de Kariyer Yönetimi ve Gelişim Programı ile iş hayatına ara veren ve yeniden dönmek isteyen kadınlar için kendilerini daha kuvvetli hissedecekleri bir hazırlık planı yapmayı hedeflediklerini paylaştı.

Uygulanacak kişilik envanteri ve envanterin detay geri bildirimi ile yaratacakları farkındalığı, çevrim içi özgeçmiş düzenleme ve mülakat atölyeleriyle destekleyeceklerini aktaran Kulualp, şunları kaydetti:

"Ayrıca süreç boyunca kendilerine Kariyer Yönetim Danışmanlığı verecek yönetici veya insan kaynakları profesyonelleri ile eşleştirerek, öncelikle stres ve kaygılarının azaltılmasını sağlayacağız. Böylece açık, gerçekçi ve ulaşılabilir bir kariyer planının tasarlandığı ve en önemlisi kişi adına proaktif iş arayacağımız bir süreci hayata geçireceğiz."