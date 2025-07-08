Kadınlara Yeniden İş Hayatı Fırsatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kadınlara Yeniden İş Hayatı Fırsatı

08.07.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LEAD Network Türkiye ve YenidenBiz, kariyerine ara vermiş 100 kadına destek verecek program tanıttı.

LEAD Network Türkiye ve YenidenBiz Derneği kariyerine ara vermiş kadınların iş hayatına yeniden katılımını desteklemeye yönelik 100 kadının yararlanacağı "Kariyer Yönetimi ve Gelişim Programı"nı tanıttı.

LEAD Network Türkiye ve YenidenBiz Derneğinden yapılan ortak açıklamaya göre, program, LEAD Network Türkiye ve YenidenBiz işbirliğiyle düzenlenen Kurumsal Üye Buluşması kapsamında tanıtıldı. İnsan kaynakları liderlerinin katılımıyla kapsayıcılık ve fırsat eşitliği odağında yeniden istihdam politikaları ele alındı.

Programının içeriği LEAD Network Türkiye STK Takım Gönüllüsü ve Reed İcra Direktörü Süheyla Kulualp tarafından paylaşıldı.

LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve La Lorraine Bakery Group Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nigiz Ulak, etkinliğin "Yeniden Başlama Cesareti, Dayanışmanın Gücü ve Geleceğe Dair Umutlar" başlıklı panelinde açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen Ulak, kariyerine ara vermiş kadınların yeniden iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek kampanyanın hem kurumlara hem de adaylara büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Ulak, "YenidenBiz ile birlikte daha yüksek geri dönüşlü projelere ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"Yeni başlangıçlar stratejik bir yetenek kazanımıdır"

YenidenBiz Yönetim Kurulu Üyesi ve ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı da işe ara vermenin bir "boşluk" olmadığını, çok yönlü gelişimin, öğrenmenin ve dönüşümün olduğu "değerli bir dönem" olabileceğini aktardı.

Kariyerine ara vermiş kadınların, yüksek bağlılık ve çok yönlü becerileriyle kurumlara gerçek bir liderlik potansiyeli sunduğuna değinen Narlı, "Yeni başlangıçlar sadece sosyal sorumluluk değil, kurumlar için stratejik bir yetenek kazanımıdır. Returnship ve esnek çalışma modelleri, yalnızca işe dönüşü değil, tüm organizasyonun verimliliğini artırır." değerlendirmesinde bulundu.

LEAD Network Türkiye STK Takım Lideri ve Barry-Callebaut Genel Müdürü Ahmet Turgut da LEAD Network Türkiye'nin sosyal sorumluluk projelerinde diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak daha çok kişiye dokunmayı hedeflediğini kaydetti.

Turgut, "İlk işbirliğimizde YenidenBiz ile bu kampanyayı başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"Kadınların iş gücündeki varlığı kurumların sürdürülebilirliği için stratejik bir kaldıraçtır"

YenidenBiz Yönetim Kurulu Üyesi ve QNB Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar da cesaretin, sadece bireyden beklenmemesi gerektiğini aktararak, kurumların aktif olarak cesareti besleyen, ilham veren ve hataya alan tanıyan bir kültür yaratması gerektiğini vurguladı.

Yeniden başlamak isteyen bir çalışanın ihtiyacının yalnızca eğitim olmadığını aynı zamanda saygı görmek, anlaşılmak ve potansiyeline inanan bir yapı içinde yer almak olduğunu belirten Akıncılar, "Kadınların iş gücündeki varlığı sadece bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda kurumların sürdürülebilirliği için stratejik bir kaldıraçtır." değerlendirmesinde bulundu.

LEAD Network Türkiye STK Takım Gönüllüsü ve Reed İcra Direktörü Süheyla Kulualp de Kariyer Yönetimi ve Gelişim Programı ile iş hayatına ara veren ve yeniden dönmek isteyen kadınlar için kendilerini daha kuvvetli hissedecekleri bir hazırlık planı yapmayı hedeflediklerini paylaştı.

Uygulanacak kişilik envanteri ve envanterin detay geri bildirimi ile yaratacakları farkındalığı, çevrim içi özgeçmiş düzenleme ve mülakat atölyeleriyle destekleyeceklerini aktaran Kulualp, şunları kaydetti:

"Ayrıca süreç boyunca kendilerine Kariyer Yönetim Danışmanlığı verecek yönetici veya insan kaynakları profesyonelleri ile eşleştirerek, öncelikle stres ve kaygılarının azaltılmasını sağlayacağız. Böylece açık, gerçekçi ve ulaşılabilir bir kariyer planının tasarlandığı ve en önemlisi kişi adına proaktif iş arayacağımız bir süreci hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadınlara Yeniden İş Hayatı Fırsatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım’a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı Ayşe Barım'a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı
Fenerbahçe, Makedon ekibinin hisselerini satın aldı Fenerbahçe, Makedon ekibinin hisselerini satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyorum DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum
Giresunspor’a Süper Lig müjdesi Giresunspor'a Süper Lig müjdesi
Ayşe Barım’ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler’den ilk açıklama 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama
1. Lig’de yeni sezonun fikstürü çekildi İşte ilk haftanın maçları 1. Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi! İşte ilk haftanın maçları
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
Osimhen mesaj yolladı: Size geleceğim, Napoli ile anlaşın Osimhen mesaj yolladı: Size geleceğim, Napoli ile anlaşın

11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
09:48
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor İşte ön plana çıkan model
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
17:39
Avrupa devleri Türk yıldızlara kancayı tek tek takıyor
Avrupa devleri Türk yıldızlara kancayı tek tek takıyor
17:28
Luka Modric’i resmen açıkladılar Ağustos ayında yeni takımına katılıyor
Luka Modric'i resmen açıkladılar! Ağustos ayında yeni takımına katılıyor
17:22
İtalyanlar Fenerbahçe’nin istediği yıldızı açıkladı Özel jeti bile hazır
İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti’den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
16:39
Akasya Asıltürkmen: Önceki hayatımda katildim, öldürme potansiyelim var
Akasya Asıltürkmen: Önceki hayatımda katildim, öldürme potansiyelim var
16:38
Paralimpik sporcunun 12 yılda kazandığı madalya sayısı görenleri hayrete düşürdü
Paralimpik sporcunun 12 yılda kazandığı madalya sayısı görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 12:08:26. #7.12#
SON DAKİKA: Kadınlara Yeniden İş Hayatı Fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.