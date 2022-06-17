Kadınlardan ev ekonomisine katkı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlardan ev ekonomisine katkı

17.06.2022 13:03
Kadınlardan ev ekonomisine katkı

Menteşe Belediyesi tarafından ev hanımlarının aile bütçesine katkı sağlaması amacıyla el emeklerinin satışı ve sergilenmesi için tahsis ettiği Menteşe Halk Pazarı girişindeki alanda ev hanımları hem ev bütçesine katkı sağlıyor, hem de ürünlerini sergiliyor.

Menteşe Belediyesi tarafından ev hanımlarının aile bütçesine katkı sağlaması amacıyla el emeklerinin satışı ve sergilenmesi için tahsis ettiği Menteşe Halk Pazarı girişindeki alanda ev hanımları hem ev bütçesine katkı sağlıyor, hem de ürünlerini sergiliyor.

15 yıldır Menteşe Belediyesi'nin tahsis ettiği alanda satış yapan Nazmiye Ertürk, "Bizler Emek Benim kadın derneği olarak arkadaşlarımızla buradayız. 15 yıldır burada satışlarımızı sürdürüyoruz. El emeklerimizi evde yapıp her Perşembe günü burada satıyoruz ihtiyacı olanlar hediyelik almak isteyenler veya yapamayanlar gelip buradan alıyor. Vatandaşların da dikkatini çekiyor. Değişik ürünlerimiz var. Kimisi almaya geliyor, kimisi model bakmaya geliyor. İyi olduğunu söylüyorlar. Alanlar memnun. Çeyizlik eşya alanlar oluyor. Çoğunlukla el işi. Dışarıdan alım yok, herkes kendi yaptığı el emeğini satıyor. Önemli olan kendi yaptıklarımızı satmak aile bütçesine katkıda bulunmak" dedi. - MUĞLA

Kadınlardan ev ekonomisine katkı
Kadınlardan ev ekonomisine katkı
Kadınlardan ev ekonomisine katkı
Kadınlardan ev ekonomisine katkı
Kadınlardan ev ekonomisine katkı

YORUMLAR
500
Kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu: Tartışma kira yüzünden çıkmadı, evde kadın ticareti yapıldığını öğrendik Kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu: Tartışma kira yüzünden çıkmadı, evde kadın ticareti yapıldığını öğrendik Evinde ölü olarak bulunan kadın doktor son yolculuğuna uğurlandı Evinde ölü olarak bulunan kadın doktor son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadınlardan ev ekonomisine katkı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:05 Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi
12:59 NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi
12:53 Hayat ona kabus oldu! Her hafta deri değiştiren yılan adamı görenler hayrete düşüyor
12:29 Pazardaki tezgahtan saat çalan Rus turistlere suçüstü yakalandı! Saatlerin parasını alan esnaf şikayetten vazgeçti
12:10 Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı
11:46 Efsane boksör Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi!
11:37 Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
11:19 Melisa Şenolsun, kendisine sansür uyguladı! Göğüs ucunu emojiyle kapattığı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı
11:09 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu duygulandıran Adalet Yürüyüşü anısı: Oğlum 'Babamla gurur duyuyorum' dedi
11:08 Galatasaray, yeni sezon iç saha formasını tanıttı! İşte satış fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 13:11:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlardan ev ekonomisine katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement