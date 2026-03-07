Kadınların Gücü Toplumun Geleceği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınların Gücü Toplumun Geleceği

Kadınların Gücü Toplumun Geleceği
07.03.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASO Başkanı Ardıç, eşit ve güçlü kadınların toplum için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, "Kadınların eşit ve güçlü olmadığı bir toplumun güçlü bir geleceği de olamaz" dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç 8 Mart dünya kadınlar günü dolayısıyla yayımladığı mesajında,"Kadınların eşit ve güçlü olmadığı bir toplumun güçlü bir geleceği de olamaz. Kadınlar; emeğiyle, aklıyla, cesaretiyle ve sevgisiyle hayatın her alanına değer katan, toplumu ayakta tutan en büyük güçtür. Aileden üretime, bilimden sanata kadar hayatın her alanında kadınların varlığı; toplumların gelişmesinin ve geleceğe güvenle yürüyebilmesinin vazgeçilmez şartıdır" ifadesini kullandı.

Ardıç şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimiz, kadınların toplum hayatında eşit bireyler olarak yer almasının önünü açan büyük bir dönüşümün adıdır. Bugün kadınlarımız eğitimden bilime, üretimden girişimciliğe, sanattan kamu hayatına kadar her alanda önemli başarılara imza atıyor. Bu başarılar, fırsatlar eşitlendiğinde kadınların bir toplumun geleceğini nasıl dönüştürebileceğinin en güçlü göstergesidir.

Kadınların aklı, emeği, vizyonu ve girişimciliği; sadece ekonomik hayatın değil, toplumun bütün alanlarının gelişmesinin de temelindedir. Ankara Sanayi Odası olarak biz de bu anlayışı kurumsal yapımızda ve çalışma kültürümüzde de hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz.

Bugün Odamız çalışanlarının yarısını kadınlar oluşturuyor. Ancak bizim için asıl önemli olan, kadınların yalnızca istihdamda değil; karar alma mekanizmalarında da güçlü şekilde yer almasıdır. Nitekim bugün gururla ifade ediyorum ki, Ankara Sanayi Odamızda dokuz müdürlüğün beşinde kadın müdürlerimiz görev yapıyor.

Kurumsal yönetim araştırmalarının bize gösterdiği çok açık bir gerçek var. Kadınların daha fazla yer aldığı yönetim ekiplerinde risk yönetimi güçleniyor, inovasyon artıyor ve kurumsal performans yükseliyor.

Kadınların aklıyla güçlenen bir sanayi, kadınların cesaretiyle büyüyen bir ekonomi ve kadınların vizyonuyla şekillenen bir gelecek; Türkiye'nin en güçlü yarınıdır.

Emeğiyle yarınlarımızı büyüten, cesaretiyle topluma ilham veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Sanayi Odası, Kadınlar Günü, Seyit Ardıç, Ekonomi, Kültür, 8 Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadınların Gücü Toplumun Geleceği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı
Baba Cihantimur “dolandırıldım“ deyip adliyeye koştu Bakın nasıl kandırmışlar Baba Cihantimur "dolandırıldım" deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar
ABD, Güney Kore’den Patriot hava savunma bataryalarını istedi ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Adana’da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti Adana'da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif

09:37
Suudi Arabistan’dan İran’a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun
09:18
ABD’nin “dev gücü“ yola çıktı, İran meydan okudu
ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran meydan okudu
09:08
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:21
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
07:16
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 09:59:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadınların Gücü Toplumun Geleceği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.