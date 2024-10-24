Kadınların İş Dünyasındaki Temsili Artıyor

Ekonomi

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Yönetim Kurulu Eş Başkanı Burçak Güven ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (TOBB KGK) üyelerinin yer aldığı ziyarette; kadınların iş dünyasında ve yönetim kurullarında daha fazla temsil edilmesi, bu amaçla yürütülen çalışmalar ve iş birliği süreçleri istişare edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan YKKD Yönetim Kurulu Eş Başkanı Burçak Güven, kadınların üst yönetimde yer alması ve topluma örnek olarak tüm şirketlerdeki yerlerinin çoğalmasını hedeflediklerini belirtti.

Dernek olarak eğitim ve mentorluk programına başladıklarından bugüne kadınların yönetim kurullarında yer alma oranlarında önemli mesafeler kat ettiklerinin altını çizen Burçak Güven, "13 yıl önce bu programa başladığımız zaman Türkiye'de borsaya kote edilmiş şirketlerde kadınların üst yönetimde yer alma oranı yüzde 11 iken günümüze baktığımızda bu oran yüzde 17,9 seviyesine yükselmiştir. Yapılan tüm araştırmalar göz önünde bulundurulduğu zaman şirket yönetimlerinde çeşitliliğin olduğu ve kararların birlikte alındığı yerlerde sonuçlar ve finansal çıktılar çok daha başarılı oluyor. Bu nedenle yönetim kurulunda kadınların sayısının daha da artmasını istiyor, bu oranı çok daha yüksek noktalara çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ziyaretlerimize tarih, kültür, sanat, gastronomi gibi her alanda gelişmiş, mükemmel bir sanayiye ve ticaret sahip olan Gaziantep'ten başlamaktan ve bugün burada sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduk. Nazik ev sahipliği için Gaziantep Sanayi Odası ailesine ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İş dünyasında ve tüm kurumlarda kadınların karar alma mekanizmalarında yer almalarının önemine vurgu yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Sanayi Odamızda göreve ilk başladığımız zamanlarda, neden kadın meclis üyemiz yok, diye kendi aramızda hep konuşuyorduk ve bu durumu değiştirmek için çok çaba sarfettik. Bugün geldiğimiz noktada çabalarımız sonuç vermeye başladı ve meclisimizde 5 kadın meclis üyemiz var. Bu sayıyı daha da artırmak için gayret ediyoruz. Şirketlerimizde kadın temsilini artırma hedefimizi büyük ölçüde gerçekleştirdik, bundan sonrasında ise yönetimlerimizde daha etkin bir şekilde görmek istiyoruz. Bu konuda yapmış olduğunuz çalışmaları çok kıymetli buluyor ve Gaziantep Sanayi Odası olarak iş birliklerine de hazırız" şeklinde konuştu.

Kadınların iş konusundaki bakış açısı ve ciddiyetini çok önemli ve her alanda kadın temsilinin artması gerektiğinin altını çizen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin çok önemli bir inisiyatif olduğunu, kendileri ile aynı düşüncede olduklarını ve misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Ülkemizin aydınlık yarınlarının geçlerin ve kadınların katılımcılığıyla inşa edileceğini aktaran Ünverdi, "Bu nedenle yönetim kurulumuzda birisi başkan yardımcısı olmak üzere iki iş kadınımız bulunuyor. Bu ülke bizim ve gelişmesi için gençlerimize ve kadınlarımıza çok daha fazla fırsat tanımamız gerekiyor. Gaziantep Sanayi Odası olarak bu anlamda kurmuş olduğumuz Yeni Nesil Sanayici Platformunu ile düzenlemiş olduğumuz eğitim ve programlarla genç iş insanlarımızın şirket yönetimlerinde yer almaları ve nesiller arası geçişin sağlanmasına imkan sağlıyoruz. Kurmuş olduğumuz Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) ile kadınlarımıza sunduğumuz imkanlar ile girişimciliğe ve kendi işlerini kurmaları noktasında yol gösteriyoruz. TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'muz da kadınlarımızın iş dünyasında daha fazla yer lamları için çok önemli projeler gerçekleştiriyorlar. Ben emek veren, bu amaçla çaba gösteren tüm arkadaşlarıma, kıymetli derneğinize ve kadın girişimciliğine katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, iş birlikleri ile bu sürecin gelişmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de, "TKKD olarak Türkiye geneli gerçekleştirmeye başladığınız bu programın ilkini Gaziantep'te yapıyor olmanız bizim için çok değerli. Gaziantep'in kadınların iş hayatında yer almaları noktasında rüştünü ispat ettiğini düşünüyorum. Biz TOBB Gaziantep KGK olarak geçmişte başlattığımız hareketi bugün, 2. ve 3. kuşak olarak devam eden hanımlarımızla birlikte yürütüyoruz. Gaziantep KGK'da yer alan 140 meclis üyemizin 70'i işletmelerde aktif rol oynayan kişilerden oluşuyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program, soru-cevap kısmı ve katılımcıların görüşlerini paylaşmalarının ardından sona erdi. - GAZİANTEP