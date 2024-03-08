Kadınların Mühendislik Mesleğine Olan İlgi Artıyor

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Tunç, kadınların mühendislik mesleğine ilgisinin artmaya başladığını belirterek, "Yükseköğretim Kurulu verilerine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında mühendislik bölümüne kayıt yaptıran kız öğrencilerin oranı yüzde 31'e ulaştı." dedi.
Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mühendisliğin sanılanın aksine beden gücüyle icra edilen bir meslek olmadığını söyledi.
Problem çözme yeteneği, analiz yapma kabiliyeti ve analitik düşünme becerisi isteyen mühendisliğe, cinsiyetçi yaklaşımın doğru olmadığını vurgulayan Tunç, "Mühendislik erkek işidir" algısıyla toplumların ikna edildiğini ifade etti.
Son yıllarda ciddi farkındalık oluştuğunu ve kadınların mühendislik mesleğini tercih etme eğilimlerinin arttığını belirten Tunç, şu bilgileri verdi:
"Bu durum yükseköğretim tercihlerine de yansımış durumda. Yükseköğretim Kurulu verilene göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında mühendislik bölümüne kayıt yaptıran kız öğrencilerin oranı geçen yıllara göre yüzde 4 artarak yüzde 31'e ulaştı. Üniversitemiz özelinde durum biraz daha pozitiftir. Elektronik mühendisi ve makine mühendisi bölümlerindeki son yıllardaki mezun kadın oranlarımıza baktığımızda yüzde 35'leri yakaladığımızı söyleyebiliriz. Daha sıklıkla tercih edilen bilgisayar mühendisliğinde yüzde 40, endüstri mühendisliğinde ise yüzde 70 oranında kız öğrenci olduğunu görüyoruz. Havacılık uzay bilimleri mühendislik branşlarında da durum benzerdir."
Tunç, havacılık, uzay bilimleri ve savunma sanayi alanlarının devlet politikası gereği öncelikli alan ilan edildiğini anımsatarak, yerli ve milli teknolojik ürünlerin desteklenmesi dolayısıyla bu alanda çok ciddi bir popülarite oluştuğunu söyledi.
Bu popülaritenin, kız öğrencileri de cezbeder hale geldiğini dile getiren Tunç, "Bu alanda tematik bir üniversite olmanın mutluluğuyla bizler de kız öğrencilerimizin ilgisine cevap vermekteyiz. Uçak mühendisliğinde mezun kadın oranlarımız yüzde 35'e, uzay mühendisliğinde yüzde 50'ye ulaşmıştır. THK Üniversitesi olarak mühendisliğin her branşında kız öğrencilerin tercihinde öncelikli olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Kadınların Mühendislik Mesleğine Olan İlgi Artıyor - Son Dakika
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