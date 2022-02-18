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Kadirli Belediyesi, su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacak - Son Dakika

Kadirli Belediyesi, su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacak

18.02.2022 15:22
Kadirli Belediyesi, su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacak

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, enflasyonla mücadele kapsamında su fiyatlarında yüzde 7 indirime gidileceğini söyledi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, enflasyonla mücadele kapsamında su fiyatlarında yüzde 7 indirime gidileceğini söyledi.

Kadirli Belediyesi enflasyonla mücadele kapsamında su fiyatlarına yüzde 7 indirim yapılacağını duyurdu. Vatandaşlarına Türkiye'nin en ucuz suyunu kullandıran Kadirli Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında da alınması zorunlu olan ve su faturalarına yansıtılan Atık Su Bedelinde yüzde 45 indirime gitmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Su ton fiyatı başına 55 kuruş atık su bedeli yansıtılıyordu, ancak bizler şubat ayı meclisimizde aldığımız kararla 55 kuruş olan atık su bedelini 30 kuruşa düşürerek yüzde 45 indirim yapmıştık. Yine enflasyonla mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Genel Başkanımızın talimatları ile su fiyatlarında yüzde 7 indirime gidilecektir" diye konuştu. - OSMANİYE

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Ömer Tarhan, Türkiye, Kadirli, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadirli Belediyesi, su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacak - Son Dakika Ekonomi


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