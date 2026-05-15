KAEÜ'nde 5. AR-GE Proje Pazarı ve Bilim Şenliği Başladı

15.05.2026 15:05
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde AR-GE etkinlikleri ve bilim şenliği gerçekleştirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) ev sahipliğinde, 5. AR-GE Proje Pazarı ve Tanıtım Günleri ile 3. Cacabey Bilim Şenliği başladı.

Cacabey Meydanı'ndaki etkinliğin açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye'de bugün 91 Teknopark bulunduğunu, 25'inin inşaatının devam ettiğini, AR-GE personel sayısının 30 binlerdeyken bugün 300 binleri geçtiğini söyledi.

Turan, Türkiye'nin yazılım çalışmalarında, İHA ve SİHA üretimlerinde dünyada örnek ülkelerden bir haline geldiğine dikkati çekti.

Çok önemli çalışmalarda bulunduklarını anlatan Turan, yeni ürünler, yeni firmalar kurulması, AR-GE bütçesinin arttırılması, AR-GE pazarındaki projelerin ticarileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Turan, AR-GE faaliyetlerinde gençlerin çalışmalarına imkan verilmesi gerektiğini belirterek, "20 sene önce bu ülkede birileri, 'ben İHA yapacağım' dediğinde, 'Olur mu Amerika'da var, İsrail'de var, Fransa'da var. Biz domates yetiştirelim' diyorduk. Bugün İHA üretiminde, başka yazılım konularında dünyanın iddialı ülkelerinden birisiyiz. HAVELSAN, ASELSAN gibi çok kıymetli firmalarımız büyük mesafe aldı. Yapacak çok işimiz var. O yüzden valiliğimiz başta olmak üzere ticaret odalarımız ve tüm iş adamlarımızın bu konulara ağırlık vermesinde çok büyük fayda var." diye konuştu.

"Kardeş olmaktan başka yolumuz yok"

Türkiye'nin bu alanda büyümeye, güçlenmeye, üretmeye devam ettiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Eksiğimiz, yanlışımız vardır ama ana fotoğrafta çok büyük mesafe aldığımızı, dünyanın önemli, sözüne itibar edilen ülkelerinden bir tanesi haline geldiğimizi herkesin bildiğini düşünüyorum. Fikrimiz, dilimiz farklı olabilir, partimiz, mezhebimiz, anlayışımız farklı olabilir ama yeri geldiğinde aynı çorbaya kaşık sallamaktan, mübarek bayrağın altında beraber oturmaktan onur duymak durumundayız. Ana meselede, temel güvenlikte, esas üretimde beraber heyecan duymak durumundayız. Başka kapımız yok, gideceğimiz yerimiz yok. Ülkemizi seviyoruz. 86 milyon kardeş olmayı başarmak zorundayız. Terördür, çetedir, uyuşturucudur, bu konuları kapatmak istiyoruz. Hepimizin huzurunun, çalışmasının, üretmesinin sonucunda da çok kıymetli, çok başarılı bir ülkeyi hep beraber ayağa kaldırmak, tarihten gelen hatıramızı canlandırmak istiyoruz. Güçlü olmaktan başka, üretmekten, kardeş olmaktan başka yolumuz yok. En kolayı kavga etmek, en kolayı krizlere teslim olmak ama yapmamakta kararlıyız."

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de üniversitelerden bilgi aktaran kurumlar olmanın yanı sıra, çözüm üreten, araştıran, geliştiren ve yaşadığı şehre katkı sunan yapılar haline gelmelerinin beklendiğini söyledi.

KAEÜ'nün son yıllarda kalite odaklı yaklaşımı, uygulamalı eğitim anlayışı ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan çalışmaları olduğunu hatırlatan Demiryürek, etkinliğin mühendislik, sağlık, tarım, çevre ve sosyal bilimler gibi farklı alanları bir araya getirdiğini, gençlerin proje üretmesi, araştırmalarını paylaşması ve geleceğe dair fikirlerini ortaya koymasının, bu topraklardaki ilim geleneğinin canlı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın konuşmalarının ardından protokol üyeleri stantlarda yer alan projeleri inceledi.

Robot teknolojileri, havacılık, uzay, matematik, doğa, fen, girişimcilik, teknoloji ve tarım atölyelerinin yer aldığı proje pazarı ve bilim şenliği, yarın sona erecek.

TÜGVA'nın İhtisas Akademisi programına katıldı

Bakan Yardımcısı Turan ve beraberindekiler, etkinliğin ardından KAEÜ Fen Edebiyat Fakültesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl Temsilciliği'nin İhtisas Akademisi programında gençlerle buluştu.

Turan, buradaki konuşmasında ise son dönemde sözün zayıflayıp sosyal medyanın çok öne çıktığını, gençlerin günde 2,5 saat dijital oyunda zaman geçirdiğini ve 7 saate yakın sosyal medya kullandığını belirtti.

Gençlerle yeni bir dili ve sosyal medya dilini inşa etmeyi hedeflediklerini aktaran Turan, sokağın, kampüsün, esnafın olduğu, herkesin birlik beraberlik içerisinde olduğu bir dili oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Turan, daha sonra Vali Demiryürek'i makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

